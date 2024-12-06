Как обжаловать отказ в предоставлении отсрочки во время мобилизации в Украине: объяснение

Военнообязанные, имеющие право на отсрочку от мобилизации, могут официально оформить ее в соответствии с порядком, определенным постановлением КМУ №560. Для этого необходимо лично подать и зарегистрировать заявление о предоставлении отсрочки вместе с документами, подтверждающими это право.

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Однако в некоторых случаях комиссия может неправомерно отказать в удовлетворении заявления и в такой ситуации важно действовать без промедления. О том, как обжаловать отказ, рассказала юрист Белоцерковской ОО "Правовое единство" Александра Щербина.

Отказ в предоставлении отсрочки от мобилизации – распространенная проблема, с которой сталкиваются многие украинцы, и иногда такие случаи противоречат законодательству. Однако каждый имеет право на справедливое рассмотрение своего дела, независимо от причины - учебы, семейных обстоятельств или состояния здоровья.

Для оформления отсрочки военнообязанный должен лично подать заявление вместе с необходимыми документами в территориальный центр комплектования.

По словам юристки, если ТЦК и СП отказывают в отсрочке лицу, имеющему на него право, есть два способа решения этой проблемы:

Внесудебное обжалование

Необходимо подать жалобу в Министерство обороны или руководителю Центра комплектования и социальной поддержки. В заявлении, составленном в произвольной форме, укажите свои контактные данные, опишите суть нарушения или неправомерные действия и добавьте подтверждающие документы: ваши права на отсрочку, письменный отказ ТЦК и СП, свидетельства очевидцев и т.д.

Судебное обжалование

Для этого следует обратиться в административный суд. Соберите все необходимые доказательства: копии документов, подтверждающих ваше право на отсрочку (повестки, решения ТЦК и СП, медицинские справки), письменный отказ или свидетельские показания. Это поможет аргументировать вашу позицию в суде.

Следующим этапом является составление искового заявления, в котором нужно подробно изложить обстоятельства дела, указав место, дату событий и название соответствующего административного органа.

Обычно административный иск можно подать в течение шести месяцев с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав, свобод или интересов. В определенных случаях этот срок может быть продлен или сокращен.

Как сообщал OBOZ.UA, уже к концу февраля следующего года в приложении "Резерв+" появится новая услуга – электронное направление на военно-врачебную комиссию. Таким образом, можно избежать нескольких посещений ТЦК и очередей, чтобы получить один документ.

Ранее сообщалось, что в Офисе президента Владимира Зеленского отреагировали на очередную волну информации о снижении мобилизационного возраста до 18 лет. Советник главы государства заверил, что этот вопрос на сегодняшний день не рассматривается.

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