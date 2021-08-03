Украинцы гибнут во время шквалов и ливней: где прятаться и как спастись

Во время мощного ливня, сопровождающегося порывистым ветром, следует стараться быть как можно дальше от больших старых деревьев и неустойчивых конструкций. Следует также избегать возвышенностей.

Лучшее место, где можно переждать непогоду – прочные каменные сооружения. Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала начальник отдела взаимодействия со СМИ и работы с общественностью Главного управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

По ее словам, если гроза с ураганным ветром застала человека под открытым небом, следует руководствоваться такими правилами безопасности:

Категорически запрещено находиться под очень высокими деревьями, тем более старыми, под линиями электропередач, под газопроводами, неустойчивыми конструкциями, в частности, под строительными лесами, вблизи крыш, покрытых листами. Во время порывистого ветра они могут оторваться и нанести вред человеку. Следует расценивать как опасность все, что не закреплено и не имеет капитального характера.

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Найти капитальную прочную конструкцию, например, каменное здание, и переждать непогоду в ней.

Если никаких конструкций поблизости нет, следует найти самое низкое дерево или даже кусты. Это снизит риск поражения молнией и падения дерева или ветки.

Поскольку молния ударяет в самую высокую точку, следует избегать возвышенностей. Причем речь идет не только о высоких деревьях, но и о высоких точках на поверхности земли. Пребывание на холме уже рискованно с точки зрения попадания молнии.

Как писал OBOZREVATEL, 1 августа во Львове во время мощного ливня погиб 20-летний парень и 18-летняя девушка. Влюбленные сидели на лавочке, когда на них упали две большие ветки с дерева. Впоследствии была озвучена версия о том, что ветви упали из-за удара молнии.