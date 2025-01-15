Как научиться уважать личные границы? Фонд Рината Ахметова проведет онлайн-встречу для приемных родителей и опекунов

Приглашаем приемных родителей, опекунов, воспитателей патронатных семей и детских домов семейного типа, а также усыновителей на онлайн-встречу, организованную Фондом Рината Ахметова в рамках проекта "Сиротство – нет!". Будем говорить, как устанавливать и защищать личные границы.

Видео дня

Дата и время проведения: 17 января (пятница), 14:00–16:00

Формат онлайн, на платформе Teams

Спикер: Людмила Проценко, психолог, тренер, региональная координатор взаимодействия с общественностью Уполномоченного ВРУ по правам человека в Черкасской области.

Быть родителями или воспитателями – это большая ответственность, требующая любви и заботы, но и умение сохранять свой баланс. Личные границы – это не только способ защиты своего физического, эмоционального и психологического пространства, но и основа гармонических отношений с близкими и миром.

На мероприятии вы узнаете:

– что такое личные границы;

– виды личных границ;

– личные границы и их роль в здоровых отношениях;

– преимущества и важность построения личных границ;

– последствия нарушения личных границ;

– Не нарушаю ли я границы другого человека;

– отстаивание своих границ: приемы и практики;

– Как научить детей защищать свои собственные границы

Во время встречи эксперт расскажет о практических методах создания личных границ, даст советы, как избегать нарушения баланса в профессиональной деятельности и повседневной жизни. Вы получите знания, которые помогут вам лучше понять себя, свои границы и их влияние на окружающих.

Регистрация на мероприятие по ссылке.

Проект "Сиротству – нет!" является частью масштабной программы "Ринат Ахметов – Детям", охватившей уже более 5 млн детей. Сегодня проект является лидером национального усыновления, благодаря ему более 10 000 детей уже нашли свои семьи. Благодаря программе "Ринат Ахметов – Детям!" маленькие украинцы получают лечение, слуховые аппараты, проходят психологическую и физическую реабилитацию, а также возможность развиваться и реализовать свои мечты. "Ринат Ахметов – Детям". Помощь, которая дарит завтра. Больше деталей по ссылке.