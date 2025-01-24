Как на украинском метко заменить слово 'абсолютно': варианты

Иноязычные слова или заимствования являются важной частью любого языка, в том числе и украинского. Они обогащают словарный запас, позволяют более точно передавать понятия и идеи, а также способствуют развитию языка в целом. Однако иногда возникают ситуации, когда слово иноязычного происхождения лучше заменить украинским.

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Например, лексема "абсолют" – это заимствование из латинского языка, absolutus, что означает "оконченный, совершенный, неограниченный". Известный языковед Александр Авраменко объяснил, как точно заменить это наречие.

"Сейчас злоупотребляют иноязычными словами, а от своих почему-то отказываются", – заметил Авраменко.

Слово "абсолютно" часто используется для подчеркивания полной меры, полноты какого-либо действия, состояния или качества. В украинском языке существует много синонимов, которые могут передать это значение с разными оттенками.

Языковед предложил сравнить, что звучит точнее и остроумнее: иноязычное слово "абсолютно" или удельный украинский фразеологизм-ответник.

Абсолютно байдуже можна замінити на "хоч трава не рости".

Є абсолютно все – "тільки пташиного молока немає".

Абсолютно не потрібний – "як п'яте колесо до воза".

Абсолютно нічого – "аж нічого".

Абсолютно все – геть усе, геть-чисто все, усе на світі.

Также наречие "совершенно" можно заменить такими словами;

цілком;

повністю;

зовсім;

безумовно;

цілковито.

Например:

Він цілком задоволений результатом роботи.

Я повністю з тобою згодна.

"Це зовсім інша справа!" – сказав учитель, щоб похвалити Олесину роботу.

Безумовно, ти маєш рацію.

Він цілковито втратив інтерес до цього діла.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что фразеологизм "мало кваса выпил" обычно используется в разговорной речи, чтобы подчеркнуть, что кто-то недостаточно поработал. Какие синонимы и антонимы фразеологизма – читайте в материале.

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