Как "Мрію" посадили в густом тумане в Польше: появилось видео из кабины самолета
Крупнейший в мире самолет Ан-225 "Мрія" недавно совершил впечатляющую посадку в аэропорту польского города Жешув (Ряшев). Сейчас появилось видео этого момента из кабины пилотов.
Его в Facebook опубликовал Вадим Лукашевич. При приземлении был густой туман, из-за которого взлетно-посадочная полоса показалась в последний момент (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
На видео показано, как борт снижается в условиях плохой видимости. Пилотам удалось посадить самолет почти без происшествий.
Отметим, что за приземлением наблюдала группа людей. Самолет появился в их поле зрения за мгновение до того, как он коснулся земли, что вызвало бурный восторг.
Ан-225 "Мрія" – это крупнейший и самый мощный самолетом в мире, который способен поднять на борт до 250 тонн груза.
Как сообщал OBOZREVATEL, во время приземления самолета-гиганта произошел инцидент – было повреждено шасси.