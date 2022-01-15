Как 'Мрію' посадили в густом тумане в Польше: появилось видео из кабины самолета

Крупнейший в мире самолет Ан-225 "Мрія" недавно совершил впечатляющую посадку в аэропорту польского города Жешув (Ряшев). Сейчас появилось видео этого момента из кабины пилотов.

Его в Facebook опубликовал Вадим Лукашевич. При приземлении был густой туман, из-за которого взлетно-посадочная полоса показалась в последний момент (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

На видео показано, как борт снижается в условиях плохой видимости. Пилотам удалось посадить самолет почти без происшествий.

Отметим, что за приземлением наблюдала группа людей. Самолет появился в их поле зрения за мгновение до того, как он коснулся земли, что вызвало бурный восторг.

Ан-225 "Мрія" – это крупнейший и самый мощный самолетом в мире, который способен поднять на борт до 250 тонн груза.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время приземления самолета-гиганта произошел инцидент – было повреждено шасси.