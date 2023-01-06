Как можно быстро почистить чеснок: простой способ

Блюда с добавлением чеснока обладают насыщенным вкусом, поэтому это один из незаменимых ингредиентов на кухне. Однако специфический чесночный запах еще долго будет оставаться на руках после чистки.

Видео дня

Есть несколько лайфхаков, с помощью которых почистить чеснок станет гораздо легче. А одно проверенное средство быстро избавит от неприятного запаха. Подробнее рассказало издание Tips and tricks.

Быстрые способы почистить чеснок

Чтобы быстро почистить чеснок, нужно положить зубчики в емкость (лучше миску) и залить их горячей водой. Не следует долго оставлять чеснок в воде. Через несколько минут осторожно, чтобы не обжечься, вытяните зубчики. Очистить их станет гораздо легче. Этот лайфхак используется в популярном сериале Netflix "Nadiya's Time to Eat".

Для следующего варианта очистки вам понадобится нож. Это, пожалуй, самый популярный способ. Положите зубчик чеснока на разделочную доску и раздавите его, прижав широкой стороной ножа. После того, как услышите характерный треск, сможете без труда очистить чеснок.

Как избавиться от чесночного запаха на коже

Рецепт простой и доступный – эксперты рекомендуют купить кокосовое масло.

Если после приготовления блюд с добавлением чеснока на коже рук остался специфический запах, натрите ладони кокосовым маслом. Оставьте на несколько минут, затем смойте теплой водой. Кожа рук будет мягкой и нежной, а от запаха не останется и следа.

Также OBOZREVATEL рассказывал, как правильно добавлять чеснок в блюда, чтобы не испортить их вкус и аромат.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!