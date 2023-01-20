Как легко сделать обувь водонепроницаемой: доступный лайфхак

Такая зима с перепадами температуры, как в этом году, является настоящим испытанием для обуви. То снег, то лужи под ногами приводят к тому, что она начинает протекать. Однако есть простой способ, как защитить обувь от влаги.

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OBOZREVATEL рассказывает о простом лайфхаке, который сделает практически любую пару водонепроницаемой. При этом для него не понадобятся сложные ингредиенты.

Защитный слой для ботинок, сапог и зимних кроссовок можно изготовить из обычной свечи. Он подойдет как для гладкой кожи, так и для замши или нубука. Причем для обработки поверхности можно брать даже остатки старой свечи.

Возьмите воск или парафин – подойдут оба материала. Тщательно натрите ими наружную часть обуви, которую хотите сделать непроницаемой для воды. После завершения обработки возьмите фен и направьте поток горячего воздуха на натертую воском пару. Постарайтесь не держать прибор слишком близко, чтобы не повредить обувь, но слой воска или парафина должен растаять и равномерно разойтись по поверхности. Когда он остынет и затвердеет, на вашей обуви образуется водонепроницаемая пленка, которая защитит его от капризов погоды.

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