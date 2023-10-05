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Как изменилось состояние воды в Херсонской области: обнародованы результаты лабораторного исследования

Мария Шевчук
Общество
3 минуты
675
Как изменилось состояние воды в Херсонской области: обнародованы результаты лабораторного исследования

Спасение Херсона продолжается, ведь ситуация с нехваткой воды в регионе до сих пор не решена. Вода загрязнена настолько, что употреблять ее просто нельзя.

Напомним, из-за подрыва и разрушения Каховской ГЭС, около 800 тысяч человек на юге Украины не имеют доступа к чистой питьевой воде. Благотворительный фонд Rescue Now с первых дней работает на месте крушения и постоянно мониторит ситуацию, касающуюся первоочередных потребностей в регионе.

Как изменилось состояние воды в Херсонской области: обнародованы результаты лабораторного исследования
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"Отсутствие воды до сих пор является одной из самых болезненных проблем области. Мы постоянно получаем запросы на помощь из разных прифронтовых регионов, но вопрос воды в Херсонской области стоит на первом месте", – отмечают в фонде.

Как изменилось состояние воды в Херсонской области: обнародованы результаты лабораторного исследования

Волонтеры Rescue Now обратились в частную лабораторию и попросили провести независимый анализ воды в регионе. Результаты оказались шокирующими: почти во всех селах образцы воды из скважин не соответствуют нормам Госсанэпидемстанции. Жесткость воды, общее содержание солей, нитраты, хлориды, натрий и сульфаты – все эти показатели превышают норму в 3–5 раз. Также вода в некоторых населённых пунктах содержит опасные бактерии.

Как изменилось состояние воды в Херсонской области: обнародованы результаты лабораторного исследования

"Использование загрязненной воды может повлечь за собой диарею, рвоту, боли и спазмы в области живота, лихорадку, ломоту в теле и слабость. А также привести к ухудшению здоровья человека", – говорится в официальных заявлениях Министерства здравоохранения.

В связи с этим специалисты рекомендуют хлорирование воды для обеззараживания или использовать специальные фильтры для воды.

Как изменилось состояние воды в Херсонской области: обнародованы результаты лабораторного исследования

На эти фильтры благотворительный фонд Rescue Now и объявил сбор. Это поможет почти 800 000 украинцам получить ежедневный доступ к питьевой воде.

"Наши волонтеры доставляют тонны воды в местные общины, но это не решает проблему стратегически. Поэтому мы пытаемся найти решение, которое даст долгосрочный результат. Только за прошлый месяц мы установили 3 водонапорные башни и 2 системы очистки воды. Они годами будут снабжать водой больше 12 000 человек. Однако этого мало", – говорят в Rescue Now.

Как изменилось состояние воды в Херсонской области: обнародованы результаты лабораторного исследования

Волонтеры Rescue Now продолжают собирать средства на стационарные системы очистки воды и просят всех неравнодушных приобщиться к донатам или распространению информации о сборе.

Как изменилось состояние воды в Херсонской области: обнародованы результаты лабораторного исследования
Как изменилось состояние воды в Херсонской области: обнародованы результаты лабораторного исследования