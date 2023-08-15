Как футбольное поле: Каховское водохранилище после обмеления позеленело. Видео

Каховское водохранилище в Херсонской области, где российская армия взорвала дамбу 6 июня, поросло травой и похоже на футбольное поле. Еще два месяца назад водный резервуар позволял здесь покупаться и порыбачить, но едва ли с приходом России на эту территорию региона, у него оставались прежние перспективы.

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Кадры с места бывшей плотины опубликовали местные Telegram-каналы. Женщина, чей голос зрители слышат за кадром, сообщает, что она в шоке от увиденного (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Бывшее водохранилище, это просто шок. Я в шоке. Это же какое-то футбольное поле", – говорит очевидица.

Напомним, что Каховская плотина при гидроэлектростанции до произвола оккупантов была сложнейшей инженерной конструкцией Украины. Была шестой и последней ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций, неоднократно модернизировалась и была усовершенствованной системой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что через месяц после подрыва россиянами дамбы на Херсонщине, местность превратилась в пустыню. Лишь редкие лужицы напоминали о том, какая гидравлическая конструкция здесь была.

Спустя два месяца после теракта на Каховской ГЭС водохранилище обмелело. Его показали с высоты птичьего полета, что вызвало обсуждение среди общественности.