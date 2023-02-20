Как Джо Байден выглядел в молодости: архивные фото

20 февраля, в канун годовщины полномасштабного российского вторжения, в Киев с визитом прибыл президент США Джо Байден. Прозвучал мощный сигнал поддержки украинского народа в его борьбе за свободу и независимость.

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Это первый с 2008 года приезд главы США в Украину. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как Джо Байден выглядел в молодости и с какими трагедиями ему пришлось столкнуться в личной жизни.

Восьмидесятилетний Джозеф Байден вошел в историю как старейший президент в истории США. Всю свою жизнь он занимается политикой и, по информации Белого Дома, намерен баллотироваться на выборах в 2024 году.

Байден получил диплом бакалавра по политологии и истории, а в 1968 году уже имел докторскую степень в юриспруденции.

Байдена в молодости постигло настоящее горе в личной жизни – он пережил смерть жены и дочери.

Будущий президент женился в 24-летнем возрасте. Его избранницей стала Нейлия Гантер, обычная учительница, с которой Байден познакомился, проводя каникулы на Багамских островах. Родители Нейлии были против брака по религиозным мотивам: они были пресвитерианами, а Байден – католиком.

В конце концов, в 1966 году влюбленные смогли уговорить родителей невесты и брак состоялся.

У Джо и Нейлии родилось трое детей: Джозеф, Гантер и Наоми.

Семья имела все для счастья, однако в 1972 году Нейлию и маленькую Наоми постигла трагическая гибель в автокатастрофе. В авто также были старшие сыновья, получившие серьезные травмы.

Второй женой Байдена стала Джилл Стивенсон, по профессии – тоже учительница. У пары родилась дочь, которую назвали Эшли.

С 1969 по 1973 год Байден начинал делать первые шаги в политике и карьере. Он стал членом совета 4 округа Ньюкасл от партии демократов, открыл юридическую фирму "Biden and Walsh", а в тридцатилетнем возрасте стал самым молодым сенатором США.

Впервые на пост президента Байден собирался баллотироваться в 1988 году. Тогда произошел скандал с обвинениями в плагиате, и впоследствии он снял свою кандидатуру.

Двадцать лет спустя, в 2008 году, Байден снял свою кандидатуру на пост президента в пользу Барака Обамы. В то время Байден занимал должность вице-президента. В 2017 он преподавал в университете международную дипломатию.

25 апреля 2019 года Байден третий раз баллотировался на пост президента США, а 7 ноября 2020 года его официально избрали главой государства.

Джо Байден ведет здоровый образ жизни, не употребляет алкогольные напитки и активно занимается спортом. В семье президента – много долгожителей, его отец прожил 87 лет, а мать – 93. Поэтому у Байдена хорошая генетика.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Джо Байден анонсировал новый пакет помощи Украине.

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