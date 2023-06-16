Как быстро утолить голод: действенные лайфхаки

Ощущение голода – именно то, что не дает большинству из нас эффективно браться за снижение веса. Из-за него портится настроение, падает работоспособность и ухудшается самочувствие. Приступы голода могут случиться у кого угодно и отрицательно повлиять на весь день.

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К счастью, даже повышенный аппетит можно контролировать. Не говоря уже о случаях, когда вам просто некогда поесть. OBOZREVATEL рассказывает, как и с помощью каких продуктов это сделать.

Почему может возникать повышенный аппетит

Если вы в последнее время чаще чувствуете голод, проанализируйте свой рацион и привычки. Ответ может скрываться в них.

Вы похудели. Из-за потери веса может повышаться уровень "гормона голода" грелина.

Вы потребляете слишком мало калорий. Ощущением голода ваше тело сигнализирует вам об этом дефиците.

У вас неверный баланс нутриентов в диете. Самыми сытными из них являются жир и белок. Если их в вашей диете не хватает, вы будете чувствовать голод. В свою очередь чрезмерное потребление углеводов вызывает в организме скачки уровня инсулина, который тоже влияет на аппетит, повышает его.

Вы мало спите. Хронически не высыпающиеся люди склонны к перееданию. Помните об этом.

В вашей жизни слишком много стресса. Из-за психологического напряжения в вашем теле растет уровень того же грелина, который провоцирует чувство голода. И вы начинаете "заедать" стресс. При этом еду выбираете максимально калорийную и не полезную.

У вас одно из состояний здоровья, которое влияет на уровень аппетита. Это может быть сахарный диабет, период беременности и кормления грудью, подростковый возраст и т.д.

Какие продукты помогут контролировать уровень аппетита

Диетологи и нутрициологи назвали несколько продуктов, которые могут влиять на уровень аппетита. Включите их в свой рацион и посмотрите, как отреагирует ваше тело.

Орехи

В составе этих плодов немало белка и растительных жиров, которые могут утолять ощущение голода. Поэтому небольшая горстка орехов станет хорошим перекусом. Особенно эффективен здесь недорогой грецкий орех. Исследования показали, что потребление 60 граммов очищенных ядер ореха в день помогало их участникам меньше страдать от приступов повышенного аппетита.

Острая еда

Некоторые исследования показывают, что капсаицин, который содержится в жгучих сортах перца и делает их жгучими, может подавлять чувство голода. Поэтому наесться острым блюдом получается быстрее, чем аналогичным, но без перца. Кроме того, капсаицин ускоряет сжигание калорий. То есть вы не только насытитесь быстрее, но и меньше энергии уйдет впрок.

Зеленый чай

В отличие от более ферментированного черного чая, зеленый содержит немало антиоксидантов, которые помогают бороться с повышенным аппетитом и обладают другими полезными для организма свойствами. Также этот напиток богат кофеином – еще одно вещество, которое помогает контролировать голод. Хотя и не так насыщен им, как тот же кофе. А еще зеленый чай – это вкусный способ насытить тело водой. Ее нехватку мы тоже нередко воспринимаем, как чувство голода.

Перечная мята

Ученые до сих пор спорят, в чем причина такого явления, но периодическое вдыхание запаха перечной мяты в течение дня помогает людям контролировать аппетит и употреблять меньше калорий. Можно жевать резинку с этим вкусом, зажигать ароматические свечи, добавлять эту траву в чай и блюда.

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