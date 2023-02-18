Как быстро избавиться от хлама в квартире: советы профессионала

Иногда жилье может быть на столько загромождено, что даже трудно понять, с чего начать уборку. Одно лишь осознание того, что это необходимо сделать, может вызвать непреодолимые чувства.

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Издание Express приводит советы Лиззи Грант, основательницы компании Declutter on Demand, предоставляющей услуги профессиональной уборки и организации порядка в жилом помещении. Она рассказала, как быстро и легко избавиться от хлама в квартире.

По словам профессионала, главное – сосредоточиться на том, чего вы хотите достичь.

"Например, если вы наводите порядок в связи с предстоящим переездом, сосредоточьтесь на том, чтобы избавиться от всего, что вы не хотите забирать, переносить и решать позже, нужна ли вам эта вещь. Если к вам приедут гости, сосредоточьтесь на том, чтобы навести порядок в помещениях, в которых они будут жить и которые они будут использовать. Если вам не хватает места, то нужно сосредоточиться на расхламлении ящиков, шкафов и других мест для хранения, чтобы освободить место для вещей, которые находятся где угодно, только не там, где им положено быть", – советует эксперт.

"Если вы хотите быстро избавиться от хлама, это должно быть сосредоточено!" – отметила Грант.

Она добавила, что наведение порядка в жилище может стать реальным испытанием. Поэтому эксперт советует "назначить вознаграждение" за завершение работы. Это, конечно, не материальная премия, а осознание того, какие удобства или какое удовольствие в конце концов доставит вся эта работа.

"Возможно, на самом деле это удовольствие от того, что ваши гости приходят погостить или устроить вечеринку у вас дома. Или, возможно, вы сможете впоследствии отремонтировать часть своего дома. Это может быть даже продажа вашей собственности по более выгодной цене или экономия на переезде", – объяснила эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, блогерша показала лайфхак для уборки холодильника. По ее словам, чтобы избавиться от неприятного запаха, достаточно воспользоваться простыми вещами, которые есть на кухне у каждой хозяйки – вода, уксус и ваниль.

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