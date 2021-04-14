Кабмин утвердил порядок проведения экзаменов на уровень владения госязыком

Мирослав Семенюк Общество 15:16, 14.04.2021 Обновлено: 15:23, 14.04.2021

Кабинет министров Украины утвердил порядок проведения экзаменов на уровень владения государственным языком.

Такое решение было принято на заседании правительства, которое транслировалось в YouTube. Документ определяет правовые и организационные основы проведения экзаменов на уровень владения государственным языком для лиц, которые обязаны владеть украинским языком и применять его во время выполнения своих служебных обязанностей, а также лиц, которые намерены получит гражданство Украины.

Экзамен на знание государственного языка будет состоять из письменной и устной частей и проходить в форме анонимного тестирования с использованием компьютерной техники.

Методику и инструкции его проведения определяет и утверждает своим решением Национальная комиссия по стандартам государственного языка, которая на основании результатов экзамена выдает государственный сертификат об уровне владения языком.

В Кабмине считают, что утверждение Порядка будет содействовать не только укреплению государственного единства, но и будет создавать предпосылки для карьерного роста госслужащих.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 марта Министерство юстиции Украины подало апелляцию на решение Окружного административного суда Киева об отмене нового украинского правописания.

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