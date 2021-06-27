Кабмин решил сократить количество госслужащих

Исполнительная власть в Украине проводит кадровую оптимизацию. В первую очередь под сокращение попадут вакансии, которые не заполняли годами.

Их количество сократят на 10%, рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала "Украина 24".

"Сейчас, по данным Госстата, по состоянию на I квартал 2021 года в Украине было около 30 тысяч вакансий госслужащих. При этом в течение пандемического года происходила процедура кооптации вакансий через процедуру отборов. Сейчас Государственная служба совершенствуется в части цифровизации, внедрения новых процессов", – сказал он.

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Оптимизировать структуру центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений поручил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это могут быть как внутренние реорганизации, так и сокращение вакансий. В первую очередь речь идет о сокращении тех вакансий, которые годами не заполняются", – отметил министр.

Ранее Шмыгаль сообщил, что также в Украине планируют изменить систему оплаты труда, а именно – лишить чиновников незаслуженных надбавок. Такой законопроект, по его словам, уже практически готов для внесения в Верховную Раду.

По его словам, предельная численность государственных служащих ЦОИВ и их территориальных подразделений должна уменьшиться примерно на 10%.

"Ключевые шаги в реализации проекта обсудили на совещании с Секретариатом Кабмина, Минфином, Минцифрой и Нацагентством по вопросам госслужбы. Именно эти четыре ведомства станут первыми, где будет введена новая финансовая модель. А потом система оплаты труда должна заработать и в других государственных учреждениях", – добавил Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шмыгаль заявил, что правительство Украины планирует договориться с Евросоюзом о пять "безвизов" в разных сферах. Речь идет о промышленном, авиационном, цифровом, энергетическом и таможенном безвизе.