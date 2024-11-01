Кабмин расширил основания роспуска ДФТГ и ввел процедуру изъятия удостоверений добровольцев

Кабинет Министров Украины 1 ноября решил расширить перечень оснований для расформирования добровольческих формирований территориальных громад. Также правительство ввело процедуру изъятия удостоверений добровольцев ДФТГ.

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Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. В открытой базе документов правительства указанных решений еще нет.

По словам Мельничука, Кабмин внес изменения в положение о добровольческих формированиях территориальных громад в соответствии с Законом "Об основах национального сопротивления".

"Расширены законные основания для расформирования добровольческого формирования и введена процедура изъятия удостоверений добровольца территориальной обороны", – отметил он.

Мельничук уточнил, что изъять удостоверения могут только в случае официального роспуска добровольческого формирования или из-за прекращения действия контракта добровольца территориальной обороны.

Добровольческое формирование территориальной громады в Украине – военизированное подразделение, сформированное на добровольной основе только из граждан Украины, проживающих в пределах территории соответствующей громады. Такое подразделение предназначено для участия в подготовке и выполнении задач территориальной обороны.

Хотя добровольцы официально не военные, они подчиняются командиру ближайшего батальона терробороны.

Согласно закону, если пятеро и более жителей громады изъявили желание создать добровольческое формирование, то созывается общее собрание с представителями инициативной группы, органов местного самоуправления и воинской части терробороны.

Как сообщал OBOZ.UA, именно бойцы ДФТГ "Переяслав", в тесном взаимодействии со 118-й бригадой территориальной обороны и силами противовоздушной обороны, защищают небо Киевщины. Журналисты OBOZ.UA посетили мобильные огневые группы добровольческого формирования, а также пообщались с командиром ДФТГ.

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