Кабмин отменил проведение переписи населения в 2023 году: что известно

Кабинет министров отменил проведение всеукраинской переписи населения. Ее решили перенести на послевоенный период.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram-канале. Правительство уже в пятый раз переносит перепись населения, которая должна была состояться еще в 2011 году.

Кабмин признал распоряжение КМУ от 09.12.2020 N 1542 "О проведении в 2023 году Всеукраинской переписи населения" утратившим силу.

"Поручено Государственной службе статистики после прекращения или отмены военного положения в Украине внести предложение о проведении Всеукраинской переписи населения", – отметил Мельничук.

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Напомним, периодический учет населения Украины производится Государственной службой статистики с 2001 года. По правилам ООН, перепись населения проводится каждые 10 лет.

Вместе с тем запланированная на 2011-й год перепись решением Кабинета министров была перенесена на два года из-за нехватки средств. В 2013 году ее также отсрочили – сначала на 2016 год, а затем из-за российской военной агрессии – уже на 2020 год.

Всеукраинскую перепись населения планировалось провести в 2023 году, однако война изменила и эти планы. Во время войны перепись проводить нельзя. И сразу после войны его тоже проводить нельзя.

Как сообщал OBOZ.UA, в последний раз перепись населения в Украине проводилась в 2001 году. В конце 2019 года в нашей стране провели так называемую электронную перепись населения. По ее данным, население Украины в то время составило 37 млн 289 тысяч человек. При этом перепись не охватывала неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей.

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