Кабмин изменил границы трех городов Украины. Карты

Кабинет министров Украины согласовал изменение границ трех украинских городов. Речь идет о Миргороде (Полтавская область), Сосновке (Львовская область) и Ильинцах (Винницкая область).

Такое решение было принято во время заседания правительства в среду, 12 мая. Народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram опубликовал карты, где показаны существующие и новые границы городов (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

В эти населенные пункты было решено включить земли, находящиеся вокруг. Таким образом, территория Миргорода увеличивается на 1398,91 га, города Сосновка – на 102,5924 га, а города Ильинцы – на 2326 га.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине больше не будет налоговой милиции. Кабинет министров в среду, 12 мая, принял постановление о создании Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Известно, что новосозданный орган будет заниматься выявлением, пресечением, расследованием и раскрытием уголовных преступлений в сфере экономики.