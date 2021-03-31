Месяц локдауна и "природная" вакцинация: как Прикарпатье спаслось от COVID-коллапса и как живет регион сейчас

Примерно месяц понадобился Ивано-Франковской области, чтобы стабилизировать новую волну эпидемии коронавируса. Смертность и заболеваемость в регионе снизилась в среднем в два раза, хотя ситуация остается серьезной и местные медики пока еще не могут выдохнуть с облегчением.

С одной стороны, сбить темпы распространения инфекции помогли усиленные карантинные меры "красной" зоны. С другой же – "природная" иммунизация. Население массово переболело коронавирусом и у самых стойких выработались антитела. Ведь даже по официальной статистике заболеваемости, которой в Украине вряд ли кто-то верит, Прикарпатье числится среди тех областей, которые наиболее пострадали от COVID-19.

Что происходит и как живут в регионе сейчас, читайте в материале OBOZREVATEL.

Эпидемия начала стабилизироваться со средины марта

Министр здравоохранения Максим Степанов накануне заявил, что Ивано-Франковская область вскоре может перейти из "красной" в "оранжевую" или даже "желтую" зону.

По его словам, этот регион вместе с Закарпатьем и Буковиной демонстрирует стабильные эпидемиологические показатели. С 29 марта в области даже возобновили работу детские сады и начальная школа.

Этот факт подтверждает и официальная статистика СНБО – состоянием на 30 марта с 3 203 коек с кислородом по региону было занято менее половины, 1 511. Это 47%, хотя еще неделю назад загруженность больниц составляла 56%, а в пик эпидемии доходили до 66%.

Эпидемия коронавируса в Ивано-Франковщине начала стабилизироваться со средины марта СНБО

Перевести Ивано-Франковскую область в "красную" зону карантина решили 26 февраля, а на следующий день там зафиксировали рекордный показатель заболеваемости – 892 человека с коронавирусом. Ближе к середине марта цифры снизились примерно вдвое, а последние дни фиксируется около 300 случаев в сутки. Да, это все еще много, но эффективность жесткого карантина видна без лишних слов.

"За последнюю неделю, с 22 по 28 марта, подтверждено 2 522 случая коронавируса, что на 16,5% меньше, чем за неделю до того (3 020 случаев. – ред). За время месячного карантина заболеваемость снизилась вдвое. Ограничительные меры дали свой результат, снизились показатели по госпитализации и процент загруженных коек с кислородом", – подтвердила OBOZREVATEL заведующая отделом организации эпиднадзора Центра общественного здоровья Оксана Кошалко.

В последние дни на Ивано-Франковщине фиксируют вдвое меньше больных, чем месяц назад

"Природная" вакцинация вместо CoviShield

На стабилизацию ситуации повлиял не только карантин, но и тот факт, что у большой части населения уже сформировался иммунитет после перенесенной болезни, в том числе во время предыдущих волн эпидемии. Об этом OBOZREVATEL рассказал главный врач Центральной городской клинической больницы Ивано-Франковска Тарас Масляк.

Он заявил, что в его больнице переболело около 30% медицинского персонала и у них уже есть антитела. Очевидно, рассчитывать людям приходится на "природную" вакцинацию, чем на прививки дефицитными препаратами. Ведь с начала иммунизации уколы в регионе получили лишь около 9 тысяч человек.

"Но чтобы мы не говорили, а карантин дал свое. На пике в сутки поступало более ста тяжелы больных, а теперь меньше 50-ти. А то были кабаки, праздники, церкви... Вот по "Буковелю" – не уверен, потому что там люди находились на свежем воздухе. Будет Пасха и, подозреваю, снова пойдет всплеск. Не богохульствую, но призываю в том числе и священников придерживаться карантина. Ехал по трассе через одно село – сотни людей без масок друг возле друга на службе. Разве это правильно?" – возмутился врач.

По словам врачей, нынешняя волна коронавируса, как и предыдущая, накрыла возрастную группу 50-80+

COVID-19 стал более непредсказуемым

По словам Масляка, нынешняя волна коронавируса, как и предыдущая, ударила по людям, старше 50 лет. Количество молодежи в стационаре составляет 3-4% от всех пациентов.

"Очень много было людей за 80, которые оберегали себя и не болели в предыдущие волны. Некоторые из них умирают из-за сопутствующих болезней. Были смерти и среди молодых со слабым здоровьем. Особенно, у кого онко. Ковид извлекает все гнилые вещи, которые есть в нашем организме. Сегодня умерла женщина 47 лет, у которой был рак поджелудочной. Перед тем ушел молодой мужчина, 30 с чем-то лет. Начали искать причину, а у него лейкоз, о котором он даже не знал. Хотя у него где-то когда-то голова болела, были носовые кровотечения, но мужчин не обращал на это внимания. Украинцы в своем большинстве недообследованы", – заверил врач.

Масляк, как и другие медики, отметил, что нынешняя мощная волна коронавируса спровоцирована новыми и более агрессивными штаммами. Легких форм, когда из симптомов у пациентов были только исчезновение вкуса или обоняния, становится все меньше. Болезнь теперь протекает значительно сложнее и непредсказуемо.

"Я сам переболел во второй раз. Четыре недели провалялся в больницах, но хорошо, что не умер. Диарея, боли в животе, головная боль, температура поднялась моментально до 39-40 градусов. Неделю мучился, был как дрова", – признался врач.

Украине нужен локдаун!

Опыт Ивано-Франковской области еще раз подтверждает слова врачей, которые давно и настойчиво призывают власть к общенациональному локдауну. Остановить скорость распространения коронавируса можно лишь жесткими ограничениями, ведь сейчас в Украине элементарно не хватает врачей, чтобы лечить пациентов.

По словам ведущего инфекциониста Министерства здравоохранения Ольги Голубовской, если срочно не ввести локдаун, через неделю-две "загорятся и спокойные регионы". Она недавно подчеркнула: от коронавируса никогда еще в стране не умирало такое большое количество людей за короткий промежуток времени.

А учитывая фактическое отсутствие массовой вакцинации, тотальный карантин необходим Украине как воздух. И в этой ситуации власть не имеет даже морального права выбирать между экономическими показателями и жизнями украинцев. Нужен локдаун. Срочно.