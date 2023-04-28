К счастью, успела: в Днепре овчарка разбудила своих хозяев перед тем, как прилетела российская ракета. Фото

Во время очередной массированной атаки России по Днепру в ночь на 28 апреля одной из местных семей удалось чудом спастись от гибели. Украинцев разбудила их собака перед тем, как вражеский снаряд попал в их дом.

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Об инциденте рассказал на своем канале в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Александр и Наталья на ночь запустили свою овчарку Басю в дом.

Когда в городе, как по всей Украине, в 4 утра объявили воздушную тревогу, Бася бросилась будить хозяев, предупредив тем самым их об опасности.

"Как могла извещала об опасности. Мужчина и женщина в шоке, но целые", – отметил Лысак.

По его словам, осколки ракеты, запущенной российскими оккупантами по мирным жителям, застряли в стенах дома.

Напомним, российские военные преступники совершили очередной террористический акт в отношении мирных украинцев. Ночью 28 апреля, совершив ракетную атаку по Украине, они убили 31-летнюю женщину с двухлетним ребенком в Днепре.

Попадания были в частный сектор, есть разрушения и пострадавшие. Все детали атаки по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, под утро 28 апреля одна из российских ракет попала в жилую многоэтажку в Умани Черкасской области. Террористической атакой россияне разрушили целый подъезд – погибли 23 человека, 18 пострадали.

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