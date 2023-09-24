К Международному дню глухих: как ребенку до 7 лет получить современные слуховые аппараты от Фонда Рината Ахметова

В последнее воскресенье сентября в мире ежегодно отмечается Международный день глухих. Его цель – привлечь внимание к людям с нарушениями слуха и трудностями, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни.

Фонд Рината Ахметова с 2018 года помогает детям, у которых нет возможности полноценно слышать звуки, получить суперсовременные, высокочувствительные слуховые аппараты, которые подстраиваются под особенности ребенка. Слухопротезирование дает возможность мальчикам и девушкам услышать окружающий мир, собственный голос, голоса родителей и друзей, научиться правильно говорить, развиваться на одном уровне со сверстниками.

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Помощь в слухопротезировании в рамках проекта "Ринат Ахметов — Детям. Теперь я слышу" могут получить дети с недостатками слуха в возрасте до 7 лет, проживающие или проживающие в территориальных общинах в зонах боевых действий, оккупации или оцепления.

Если среди ваших родных или знакомых есть ребенок, нуждающийся в протезировании слуха, обратитесь на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001 (с понедельника по пятницу), или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU.

Вот несколько историй деток, которым помог Фонд.

Когда звучали сирены воздушной тревоги, пятилетний Матвей ее не слышал. Не мог понять, куда и почему бежит его семья... В кабинет врача "Центра слуха" мальчик зашел грустный. А когда установили слуховой аппарат, он начал улыбаться. В следующем году он отправится в школу и сможет полноценно учиться.

Жене – тоже пять лет. Девочка плохо слышала, потому и говорила не очень хорошо. Положительный результат врачи увидели сразу после слухопротезирования.

"Я очень, очень благодарна Фонду Рината Ахметова, это неоценимая помощь, а тем более во время войны. Вы подарили ей возможность слышать, научиться правильно разговаривать и делать уверенные шаги в жизни", - говорит мама Жени.

Приемные родители пятилетнего Вани мечтали вернуть сыну слух: ребенок не разговаривал, задерживалось развитие. Мальчик реагировал только на хлопанье рук. Не так давно он получил инновационные слуховые аппараты от Фонда. "Ванечка, слышишь?" - негромко спрашивает врач. Мальчик сразу же возвращается к ней, широко улыбается и кивает головой.

Бабушка семилетней Карины с Черниговщины рассказала, что из-за проблем со слухом у девочки семье приходилось разговаривать очень громко, чтобы ребенок мог их слышать. Теперь такой необходимости нет: аппараты предоставили ей возможность стопроцентного слуха.

Истории детей, которые снова слышат мир благодаря помощи Фонда, узнайте по ссылке http://bit.ly/ihearnow

За 17 лет работы программы "Ринат Ахметов - Детям" поддержку получили более 5 млн детей.