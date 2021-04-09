К 30-летию независимости Украина получит новый музыкальный символ

Уже тридцать лет подряд во время любого государственного торжества или церемонии мы слышим увертюру к опере "Тарас Бульба". Только представьте: этой увертюре уже 97 лет, а современной альтернативы ей не создано.

Мы очень ценим "отца" этого почти столетнего музыкального произведения – Николая Лысенко, но 35 украинских современных композиторов готовы составить конкуренцию классику. Уже сейчас они борются за право создать хит, который станет новым официальным музыкальным символом Украины.

Трех композиторов-победителей выберут звездные представители Украины классической: композитор Евгений Станкович, руководитель симфонического оркестра Владимир Сиренко, руководитель ансамбля "Киевская камерата" Валерий Матюхин, дирижер Национальной оперы Николай Дядюра и директор симфонического оркестра Александр Горностай.

Конкурс для композиторов придумал оркестр – дважды номинант Grammy.

Идея конкурса "Украинская концертная увертюра" принадлежит Национальному симфоническому оркестру Украины (за почти столетнюю историю существования его дважды номинировали на Grammy!). Во время одного из дружеских разговоров оркестранты дискутировали о том, почему об украинских композиторов ничего не слышно, а их произведения пылятся в ящиках. "А что, если дать им шанс на большое достижение?" – предложил глава оркестра Александр Горностай.

Итак, для тридцати пяти композиторов-конкурсантов была поставлена задача создать концертную увертюру для симфонического оркестра продолжительностью 8 минут. Она должна звучать торжественно, а еще ее можно использовать при любых церемониях и официальных мероприятях.

Что такое увертюра? С чем ее едят и слушают?

Термин увертюра в переводе с французского языка означает "открытие". В классическом понимании увертюра это короткое музыкальное произведение, которое звучит перед оперой, балетом, мюзиклом или опереттой. Иногда вы можете услышать увертюру в начале кинофильма или театральной постановки. Еще одна разновидность увертюр – самобытное концертное произведение в жанре симфонической музыки. Праздничные концертные увертюры приурочены памятным и праздничным датам.

Организацией конкурса занимается Фонд "Музыка твоего города" и его руководитель Мария Дидковская. Победитель конкурса получит от спонсора 100 000 гривен, обладатель 2 места – 75 000 и обладатель 3 места – 50 000 гривен.

Этапы конкурса "Украинская концертная увертюра"

1. Узнаем имена композиторов-финалистов. В начале мая среди 35 партитур в шорт-лист конкурса попадет от 5 до 7 произведений современных композиторов. Национальный симфонический оркестр запишет в студии каждую из партитур финалистов.

2. Объявление ТОП-3 увертюр. Имена трех победителей узнаем 1 июля.

3. Концерт с победителями возле музея истории Украины. Дата: 24 августа.

Ценителей классики к 30-летию независимости Украины ждет невероятный музыкальный сюрприз: концерт на площадке возле национального музея истории Украины. Там прозвучит премьера трех современных украинских увертюр украинских композиторов. А еще – произведения Евгения Станковича, Мирослава Скорика, Николая Лысенко и других известных классиков.

Кто в жюри конкурса?

Евгений Станкович – выдающийся композитор, заведующий кафедрой Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского.

Владимир Сиренко – художественный руководитель и главный дирижер Национального симфонического оркестра Украины

Валерий Матюхин – художественный руководитель и главный дирижер ансамбля солистов "Киевская камерата"

Николай Дядюра – Главный дирижер Национальной оперы Украины

Александр Горностай – Генеральный директор Национального симфонического оркестра Украины

Более интересных новостей о конкурсе вы узнаете на сайте openmusic.city.