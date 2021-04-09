До 30-річчя незалежності Україна отримає новий музичний символ

Вже тридцять років поспіль під час будь-якої державної урочистості чи церемонії ми чуємо увертюру до опери "Тарас Бульба". Тільки-но уявіть: цій увертюрі вже 97 років, а сучасної альтернативи їй досі не створено.

Ми дуже цінуємо "батька" цього майже сторічного музичного твора – Миколу Лисенка, але 35 українських сучасних композиторів готові скласти конкуренцію класику. Вже зараз вони борються за право створити хіт, що стане новим офіційним музичним символом України.

Трьох композиторів-переможців оберуть зіркові представники України класичної: композитор Євген Станкович, керівник симфонічного оркестру Володимир Сіренко, керівник ансамблю "Київська камерата" Валерій Матюхін, диригент Національної опери Микола Дядюра та директор симфонічного оркестру Олександр Горностай.

Конкурс для композиторів придумав оркестр – двічі номінант Grammy.

Ідея конкурсу "Українська концертна увертюра" належить Національному симфонічному оркестру України (за майже сторічну історію існування його двічі номінували на Grammy!). Під час однієї з дружніх розмов оркестранти дискутували про те, чому про українських композиторів нічого не чутно, а їхні твори припадають пилом у шухлядах. "А що, як дати їм шанс на великий здобуток?" – запропонував очільник оркестру Олександр Горностай.

Отож, для тридцяти п’ятьох композиторів-конкурсантів поставили завдання створити концертну увертюру для симфонічного оркестру тривалістю 8 хвилин. Вона має звучати урочисто, а ще її можна використати під час будь-яких церемоній та офіційних заходів.

Що таке увертюра? З чим її їдять та слухають?

Термін увертюра в перекладі з французької мови означає "відкриття". У класичному розумінні увертюра це короткий музичний твір, який звучить перед оперою, балетом, мюзиклом чи оперетою. Іноді ви можете почути увертюру на початку кінофільма чи театральної постановки. Ще один різновид увертюр – самобутний концертний твір у жанрі симфонічної музики. Святкові концертні увертюри приурочені пам’ятним і урочистим датам.

Організацією конкурсу займається Фонд "Музика твого міста" та його очільниця Марія Дідковська. Переможець конкурсу отримає від спонсора 100 000 гривень, володар 2 місця – 75 000 і володар 3 місця – 50 000 гривень.

Етапи конкурсу "Українська концертна увертюра"

1. Дізнаємось імена композиторів-фіналістів. На початку травня з-поміж 35 партитур у шорт-лист конкурсу потрапить від 5 до 7 творів сучасних композиторів. Національний симфонічний оркестр запише в студії кожну із партитур фіналістів.

2. Оголошення ТОП-3 увертюр. Імена трьох переможців дізнаємось 1 липня.

3. Концерт із переможцями біля музею історії України . Дата: 24 серпня

Поціновувачів класики до 30-річчя незалежності України чекатиме неймовірний музичний сюрприз: концерт на майданчику біля національного музею історії України. Там пролунає прем’єра трьох найсучасніших українських увертюр українських композиторів. А ще – твори Євгена Станковича, Мирослава Скорика, Миколи Лисенка та інших знаних класиків.

Хто в журі конкурса?

Євген Станкович – видатний композитор, завідувач кафедри Національної музичної академії України імені Петра Чайковського.

Володимир Сіренко – художній керівник та головний диригент національного симфонічного оркестру України

Валерій Матюхін – художній керівник та головний диригент ансамблю солістів "Київська камерата"

Микола Дядюра – Головний диригент Національної опери України

Олександр Горностай – Генеральний директор Національного симфонічного оркестру України

Більше цікавинок про конкурс ви дізнаєтесь на сайті openmusic.city.