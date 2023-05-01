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Александр Кирш
Александр Кирш
Экономист

Блог | Извиняться не за что, или Мои ассоциации

Извиняться не за что, или Мои ассоциации

Они, конечно, со временем изменяются. Как изменяется поток сознания. Но сейчас они именно такие.

Видео дня

Первомай: —Куда? —В ж*пу труда;

праздник: пока нет;

вечер: ютуб;

утро: инфолента;

телемарафон: жвачка;

ООН: клуб по интересам;

МВФ: баксодавальня;

Америка: главная;

Британия: Великая;

Польша: Сестра;

Литва: Сестра;

Латвия: Сестра;

Эстония: Сестра;

Чехия: Пётр Павел;

Франция: капитуляНция;

Венгрия: вонючка;

Бразилия: дура;

Китай: хитрож*пый;

россия: Буча;

русский: Буча;

русская культура: Буча;

большой театр: Буча;

русская литература: Буча;

эхо москвы: Буча;

медведев: у*бок;

соловьёв: позор еврейского народа;

Хмельницкий: не туда;

по-русски: я — последний;

февраль: двадцать четвёртое;

Нация: уже родилась;

Украина: слава!;

Украина: понад усе!;

Украина: смерть ворогам!

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