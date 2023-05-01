Они, конечно, со временем изменяются. Как изменяется поток сознания. Но сейчас они именно такие.

Видео дня

Первомай: —Куда? —В ж*пу труда;

праздник: пока нет;

вечер: ютуб;

утро: инфолента;

телемарафон: жвачка;

ООН: клуб по интересам;

МВФ: баксодавальня;

Америка: главная;

Британия: Великая;

Польша: Сестра;

Литва: Сестра;

Латвия: Сестра;

Эстония: Сестра;

Чехия: Пётр Павел;

Франция: капитуляНция;

Венгрия: вонючка;

Бразилия: дура;

Китай: хитрож*пый;

россия: Буча;

русский: Буча;

русская культура: Буча;

большой театр: Буча;

русская литература: Буча;

эхо москвы: Буча;

медведев: у*бок;

соловьёв: позор еврейского народа;

Хмельницкий: не туда;

по-русски: я — последний;

февраль: двадцать четвёртое;

Нация: уже родилась;

Украина: слава!;

Украина: понад усе!;

Украина: смерть ворогам!