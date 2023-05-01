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Блог | Извиняться не за что, или Мои ассоциации
Они, конечно, со временем изменяются. Как изменяется поток сознания. Но сейчас они именно такие.
Первомай: —Куда? —В ж*пу труда;
праздник: пока нет;
вечер: ютуб;
утро: инфолента;
телемарафон: жвачка;
ООН: клуб по интересам;
МВФ: баксодавальня;
Америка: главная;
Британия: Великая;
Польша: Сестра;
Литва: Сестра;
Латвия: Сестра;
Эстония: Сестра;
Чехия: Пётр Павел;
Франция: капитуляНция;
Венгрия: вонючка;
Бразилия: дура;
Китай: хитрож*пый;
россия: Буча;
русский: Буча;
русская культура: Буча;
большой театр: Буча;
русская литература: Буча;
эхо москвы: Буча;
медведев: у*бок;
соловьёв: позор еврейского народа;
Хмельницкий: не туда;
по-русски: я — последний;
февраль: двадцать четвёртое;
Нация: уже родилась;
Украина: слава!;
Украина: понад усе!;
Украина: смерть ворогам!
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