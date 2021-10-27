Известные украинцы призвали Зеленского присвоить Тодурову звание Героя Украины

К президенту Украины Владимиру Зеленскому обратились с просьбой присвоить кардиохирургу, генеральному директору Института сердца Министерства здравоохранения Борису Тодурову звание Героя Украины. Документ подписали 14 человек, среди которых также есть Герои Украины.

Обращение подписали известные в стране актеры, журналисты, политики, поэты, музыканты и спортивные функционеры. Об этом передает "Гордон".

"Борис Тодуров первым в Украине произвел пересадку сердца, создал в Киеве известный ныне во всем мире Институт сердца, спас жизни десяткам тысяч наших сограждан и ежедневно продолжает свою нелегкую подвижническую миссию. Мы считаем, что пора государству по достоинству оценить работу этого выдающегося человека", – говорится в обращении.

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Среди подписантов три Героя Украины:

актриса, народная артистка СССР и Украины, Герой Украины Ада Роговцева

поэт, народный артист Украины, Герой Украины Юрий Рыбчинский

украинский футболист, тренер, обладатель "Золотого мяча", бывший главный тренер сборной Украины, Герой Украины Андрей Шевченко

Обращение к президенту также подписал шеф-редактор сайта OBOZREVATEL Орест Сохар.

Также свои подписи поставили: телеведущий Савик Шустер, управляющий партнер "Савик Шустер Студии" Павел Елизаров, главный редактор газеты "Факты" Александр Швец, основатель интернет-издания "Гордон" Дмитрий Гордон, главный редактор "Гордона" Алеся Бацман, народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, бывший главный тренер сборной Украины Леонид Буряк и певицы Ирина Билык, Наталья Могилевская, Оля Полякова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Борис Тодуров рассказал, что во Львовской больнице скорой помощи пересадили сердце 13-летнему ребенку. Такая операция проводилась впервые в Украине.

Также Тодуров сказал, как украинцы могут стать донорами органов.