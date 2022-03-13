Израильские врачи оказывают экстренную помощь беженцам из Украины

Глеб Иванов
Общество
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Израильские врачи оказывают экстренную помощь беженцам из Украины
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Для медицинской помощи пострадавшим на границу Украины с Молдовой прибыла большая группа врачей-израильтян. Они будут помогать гражданам Украины, вынужденным эвакуироваться из страны.

Роман Гольдман, один из организаторов этого гуманитарного проекта, израильский специалист области пациент-менеджмента, представитель Первого медицинского центра Тель-Авива прокомментировал это событие для OBOZREVATEL.

Он рассказал, что из Израиля прибыли ведущие врачи в области оказания ургентной медицины, и вместе с ними - более 10 тонн гуманитарной помощи и медицинского оборудования, перевязочных средств и медикаментов.

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На границе будет развернут пункт приема пациентов и медицинской сортировки, где нуждающиеся будут получать экстренную помощь от ведущих израильских врачей, многие из которых обладают огромным международным авторитетом. Пациентов в тяжелом состоянии, нуждающихся в госпитализации, сложных операциях, длительном лечении будут отправлять в крупные клиники и госпитали на территорию Молдовы. Там израильские и молдавские врачи будут совместно бороться за жизни и здоровье каждого поступившего украинца.

Израильские врачи оказывают экстренную помощь беженцам из Украины
Израильские врачи оказывают экстренную помощь беженцам из Украины
Израильские врачи оказывают экстренную помощь беженцам из Украины
Израильские врачи оказывают экстренную помощь беженцам из Украины
Израильские врачи оказывают экстренную помощь беженцам из Украины
Израильские врачи оказывают экстренную помощь беженцам из Украины
Израильские врачи оказывают экстренную помощь беженцам из Украины
Израильские врачи оказывают экстренную помощь беженцам из Украины
Израильские врачи оказывают экстренную помощь беженцам из Украины
Израильские врачи оказывают экстренную помощь беженцам из Украины

Как заявил Роман Гольдман: "Сегодня на границу с Украиной прибыло 50 наших врачей высшей категории. Сроки их пребывания не ограничены, мы пробудем здесь до тех пор, пока нужна наша помощь. И призываю медиков Европы и всего мира, всех неравнодушных людей присоединиться к нам в помощи мирным людям, страдающим от чудовищной войны! Я отвечаю за всю организацию этого проекта, поэтому по всем текущим вопросам можно обращаться ко мне напрямую".

УкраинаВойна в Украине 2022Роман Гольдман