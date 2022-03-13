Израильские врачи оказывают экстренную помощь беженцам из Украины

Для медицинской помощи пострадавшим на границу Украины с Молдовой прибыла большая группа врачей-израильтян. Они будут помогать гражданам Украины, вынужденным эвакуироваться из страны.

Роман Гольдман, один из организаторов этого гуманитарного проекта, израильский специалист области пациент-менеджмента, представитель Первого медицинского центра Тель-Авива прокомментировал это событие для OBOZREVATEL.

Он рассказал, что из Израиля прибыли ведущие врачи в области оказания ургентной медицины, и вместе с ними - более 10 тонн гуманитарной помощи и медицинского оборудования, перевязочных средств и медикаментов.

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На границе будет развернут пункт приема пациентов и медицинской сортировки, где нуждающиеся будут получать экстренную помощь от ведущих израильских врачей, многие из которых обладают огромным международным авторитетом. Пациентов в тяжелом состоянии, нуждающихся в госпитализации, сложных операциях, длительном лечении будут отправлять в крупные клиники и госпитали на территорию Молдовы. Там израильские и молдавские врачи будут совместно бороться за жизни и здоровье каждого поступившего украинца.

Как заявил Роман Гольдман: "Сегодня на границу с Украиной прибыло 50 наших врачей высшей категории. Сроки их пребывания не ограничены, мы пробудем здесь до тех пор, пока нужна наша помощь. И призываю медиков Европы и всего мира, всех неравнодушных людей присоединиться к нам в помощи мирным людям, страдающим от чудовищной войны! Я отвечаю за всю организацию этого проекта, поэтому по всем текущим вопросам можно обращаться ко мне напрямую".