Израиль присвоил звание Праведников народа мира шести украинцам, которые спасли евреев во время Холокоста. Фото

Израиль присвоил звание Праведников народа мира, которое дается за спасение евреев во время Холокоста, еще шестерым украинцам. Церемонию во вторник, 1 февраля, провело посольство страны вместе с Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне.

Об этом сообщили на странице учреждения в Facebook. Звание Праведников было лично вручено послом Израиля в Украине Михаэлем Бродским потомкам украинцев, которые, рискуя собственной жизнью, спасали евреев.

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Речь идет про пять семей из Днепропетровской, Винницкой, Тернопольской, Ривненской областей, а также из города Киев и Тернополь. Звания получили:

братья Петр и Игнат Павловские (обое посмертно) за спасение Михаэля Гринштейна, его отца, жены, троих детей и двух родственников Исаака Подежвы и Рони Шварцберг. Награды получили Анатолий и Владимир Павловские (внуки).

За спасение Ханы Шварцман и Леонида Ситковецкого звание получила Александра Байнак. Награду получила ее правнучка Анастасия.

Мария Жосул – за спасение Беллы Клеваневской. Награду получила внучка Ольга Коханевич.

Павел и Мария Натаровы (посмертно) за спасение Раи Агранович-Задера. Их дочь Ираида Козачук получила награду.

Отметим, по количеству Праведников народов мира Украина занимает четвертое место после Польши, Нидерландов и Франции. По состоянию на 1 января прошлого года это звание было присвоено 2,6 тысячам украинцев.

В то же время посол Израиля в Украине Михаэль Бродский ранее отметил, что на самом деле таких людей намного больше. Имена многих таких украинцев – праведников мира, спасавших евреев от нацистов, до сих пор неизвестны. Поэтому на самом деле их может быть в 10 раз больше, сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бабьем Яру в Киеве 6 октября состоялась церемония памяти к 80-й годовщине массового расстрела евреев. В этот день там открыли "Хрустальную стену плача", а на мероприятиях выступили президенты Израиля, Германии и Украины.