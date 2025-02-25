Изолятор временного содержания не для всех: кого хотят сразу же переводить в СИЗО

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №9655/П, который может довольно сильно повлиять на судьбу украинских граждан, которые по тем или иным причинам попали в изоляторы временного содержания (ИВС). Подробности о новой законодательной инициативе – читайте в материале OBOZ.UA.

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Новый документ носит название "О внесении изменений в статью 214 Уголовного процессуального кодекса Украины и некоторых законов Украины об усовершенствовании процедуры обеспечения мер безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве". И в законопроекте среди прочего предлагают внести изменения в статью 23 Закона "О Национальной полиции", исключив положения о содержании осужденных в изоляторах временного содержания.

Тут необходимо объяснить, что статья 214 УПК имеет название "Начало досудебного расследования". А под формулировкой "обеспечение мер безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве", подразумевается более справедливое отношение к гражданам, которые подозреваются в совершении правонарушения или преступления.

Какая разница между ИВС и СИЗО

Изолятор временного содержания (старое название – камера предварительного заключения, КПЗ) – это место содержания под стражей при территориальных органах внутренних дел или органах пограничной охраны, предназначенное для временного содержания лиц, задержанных за подозрение. И тут два главных слова – "временное" и "подозрение".

Подозрение в уголовном процессе – формальное утверждение или предположение правоохранительных органов о причастности определенного лица к преступлению, основанное на неокончательных результатах расследования. То есть ничего толком не доказано и человек временно содержится в ИВС.

В то же время существует СИЗО, следственный изолятор. Это место заключения, обеспечивающее изоляцию подозреваемых и обвиняемых, которые заключены судом под стражу, а также подсудимых и осужденных. При этом стоит отметить, что ИВС находятся под юрисдикцией Национальной полиции, а СИЗО – в ведении Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. Она, в свою очередь, является одной из структур Министерства юстиции.

Согласно действующему законодательству, в настоящее время в ИВС могут находиться лица:

– задержанные за совершение административных правонарушений;

– задержанные за совершение уголовных правонарушений;

– лица, в отношении которых в качестве меры пресечения применено содержание под стражей;

– лица, подвергнутые административному аресту;

– обвиняемые;

– осужденные.

Законодательство Украины позволяет содержать задержанных в условиях изолятора временного содержания от 3 до 30 суток. Но в реальности это время могут продлевать.

"Содержание свыше положенного по закону времени обусловлено рядом причин: из СИЗО сложнее вызвать арестованного на допрос – есть определенные проблемы с вывозом арестованного за пределы следственного изолятора: необходимо дополнительно оформлять специальные документы. Условия работы с арестованными в СИЗО уступают условиям работы в ИВС с позиции оперативного проведения следствия", – поясняет OBOZ.UA руководитель юридической фирмы, бывший директор Центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи Наталья Костишин.

Явных преступников – почти сразу же в СИЗО

Изменениями в законодательстве, которые предполагает законопроект №9655/П, предлагается исключить из перечня – кого можно держать в ИВС. Это лица, в отношении которых в качестве меры пресечения применено содержание под стражей, а также обвиняемые и осужденные.

В принципе, это резонно. Как можно ставить на одну доску добропорядочного гражданина, получившего, например, по пьяному делу 15 суток за мелкое хулиганство, с людьми, подозреваемыми в коррупции, убийстве и насилии?

"Безусловно, людям, которые подозреваются в совершении уголовных преступлений и которым выдвинуты обвинения (то есть они перешли в категорию обвиняемых), необходимо законодательно менять меру пресечения и переводить в СИЗО", – говорит OBOZ.UA управляющий партнер в адвокатском объединении "Войченко и Дульский" Сергей Войченко.

"В ИВС должны содержаться именно временно люди, совершившие административные правонарушения, и те, кому еще не выдвинуты обвинения. То есть подозреваемые. Ну точно никак не обвиняемые. Их должны переводить в СИЗО", – говорит OBOZ.UA глава подкомитета по уголовному процессуальному законодательству и оперативно-розыскной деятельности комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцик.

Так или иначе, 20 февраля профильный парламентский комитет рекомендовал принять законопроект №9655/П в первом чтении.