Изнасилование на Закарпатье: стало известно, кто родители преступников

Матерью двух несовершеннолетних братьев-близнецов Ростислава и Владислава Г., которые принимали участие в изнасиловании 14-летней школьницы из села Верхние Ворота Воловецкого района Закарпатской области является бухгалтер Нижневоротского сельсовета Наталья Г.

Видео дня

Как рассказал глава сельсовета Иван Грига, женщина работает у них уже более 10 лет. Кстати, в семье есть еще старшая сестра.

В селе говорят, что семья братьев по местным меркам состоятельная, их бабушка ездит на заработки в Италию.

Семья третьего участника изнасилования Михаила Т. считается в селе благополучной и тоже состоятельной. Сейчас мама Михаила закрыла свои странички в соцсетях.

Также бабушка пострадавшей девочки Мария Сюртик назвала фамилию государственного бесплатного адвоката, которая защищала их интересы. Это Елена Дубровская из Ужгорода.

Как ранее писал OBOZREVATEL, на Закарпатье трое подростков еще в августе 2021 года заманили в подвал свою знакомую и там жестоко ее изнасиловали. Все снимали на телефон, а затем выложили в интернет.

На днях Воловецкий районный суд Закарпатской области приговорил виновных в этом преступлении к пяти годам лишения свободы, но с отсрочкой на два года. Это вызвало резонанс в обществе. Судья Оксана Софилканич, которая вынесла такое решение, ушла на больничный.

OBOZREVATEL удалось поговорить с бабушкой пострадавшей девочки Марией Сюртик. Она рассказала, что несмотря на то, что обвиняемые братья находились под домашним арестом, они выходили на улицу. И при встрече с внучкой кричали ей в след оскорбления.

Отец девочки Виктор Сюртик заявил, что готов идти до конца в борьбе за справедливое решение суда.