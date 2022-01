Адаптируйся или умри: изменение климата может ускорить эволюцию человека

Климатические условия на нашей планете быстро меняются. Многим биологическим видам приходится приспосабливаться, чтобы выжить. Изменения в окружающей среде так глобальны, что могут ускорить эволюцию и даже трансформировать внешний вид человека.

Египетское издание Sasa Post проанализировало научные отчеты о глобальном потеплении, а также его влиянии на планету и рассказало, какие физиологические изменения помогут людям и животным выжить.

Как отмечают журналисты, темпы глобального потепления значительно увеличились за последние годы. Очевидно, что деятельность людей, а именно увеличение выбросов парниковых газов, привели к существенному повышению температуры на Земле.

Ситуация действительно становится угрожающей, ведь содержание парниковых газов в атмосфере достигло максимальной отметки за 800 тысяч лет. Еще более вопиющим фактом стало то, что среднемировая температура выросла на 1,2°C со времен Промышленной революции (началась в первой половине ХVIII века) и запуска первых заводов.

Ошибочно считать, что следствием глобального потепления является только повышение температуры на планете. В разных уголках мира это явление также проявляется в нетипичных для некоторых регионах штормах и образовании торнадо, повышении уровня воды, а также снег в зонах пустынь.

Изменения климата настолько стремительны, что многие живые организмы просто не успевают приспособиться, и это приводит к вымиранию целых видов. Но некоторым животным все же удалось адаптироваться – изменив строение своего организма, поведение или функции определенных органов, чтобы выжить в новых условиях окружающей среды.

7 сентября 2021 года в журнале Science Daily было опубликовано исследование The warming climate is causing animals to 'shapeshift'. Ученые отметили, что изменение климата – проблема, которая касается не только людей, ведь многие животные пытаются выжить в новых реалиях.

Биолог Сара Райдинг, являющаяся одной из исследовательниц, заявила, что глобальное потепление повлияло на скорость адаптации среди животных, а именно ускорило ее. Главным объектом исследований стали птицы. Анализ показал, что у определенных видов австралийских попугаев клюв увеличился на 10% с 1871 года. Подобное явление было зафиксировано и у некоторых птиц из Северной Америки.

По словам ученых, это может являться примером постепенного приспособления птиц к новым климатическим условиям. Но, стоит отметить, что изменения были замечены также у млекопитающих, например, европейских мышей.

Хотя исследование показало, что к настоящему времени увеличение конечностей и других частей тела у животных составляет не более 10%, но метаморфозы могут ускориться. Райдинг подчеркнула, что определенные виды могут, например, увеличить размер ушей, до напоминающих персонажа мультика "Дамбо", имевшего насколько гигантские уши, что он мог летать с их помощью.

Как заявил эколог-эволюционист из Университетского колледжа Корка Томас Рид: "Изменение климата - одна из главных угроз биоразнообразию и человеческому обществу в следующем веке. В конце концов, чтобы выжить, популяции должны эволюционировать".

Как отметили авторы исследования Adaptive responses of animals to climate change are most likely insufficient, иногда недостаточно изменений во внешнем виде организма. В пример они привели некоторые виды белок и птиц. Сильная жара губительно влияла на их детенышей и лишала привычных источников пищи. Именно поэтому у животных изменились присущие им сезоны размножения для выживания потомства.

Однако, если изменения климата не замедлиться, усилия животных по адаптации могут оказаться напрасными и не спасут от необычных условий природной среды.

Казалось, что на человека изменения климата должны повлиять меньше всего. В современных домах и офисах есть мощные кондиционеры, которые спасают от жары, но выходить на улицу все равно нужно. А это значит, что и человечеству придется адаптироваться к новым условиям.

Исследование Melanin-based colour polymorphism responding to climate change, которое было опубликовано в 2014 году, показало, что количество меланина (пигмент, придающий цвет коже, волосам и глазам) в организме меняется под влиянием глобального потепления.

По словам авторов, изменения климата стали причиной повышения не только температуры, но и интенсивности ультрафиолетового излучения. То есть людям с темным цветом кожи будет гораздо проще выдерживать высокие температуры, а вот людям с белой кожей – придется приспосабливаться.

Это приведет к тому, что уровень секреции меланина у этих представителей человечества будет увеличиваться, чтобы противостоять экстремальным температурам.

Еще одно исследование ученых Кембриджского университета Climate changed the size of our bodies and, to some extent, our brains, показало интересные результаты. Эксперты проанализировали более 300 окаменелостей из разных уголков мира и пришли к выводу, что во время миллионов лет эволюции человеческое тело значительно менялось.

Оказалось, что холод увеличивал размеры человека, включая мозг, а тепло давало обратный эффект и уменьшало его. Зоолог Андреа Маника, которая была одним из авторов исследования, заявила, что главным фактором, заставлявшим человеческое тело изменяться был климат, что подтвердил анализ окаменелостей.

Ученые предположили, что значительное повышение температуры может губительно сказаться на человечестве в будущем. Это может привести к тому, что уменьшится не только тело, но и мозг людей, что приведет к потере памяти, усложнит обучение, а также выражение собственного мнения.

И подобное можно было наблюдать среди животных. Ведь, как утверждают ученые из Кейптаунского университета в США, большое количество животных, особенно птиц, стали уменьшаться в размерах из-за изменения климата.

Вполне вероятно, что дальнейшее повышение среднемировой температуры приведет к еще большим трансформациям не только в поведении, но и внешнем виде животных и людей. Кроме того, изменения климата могут повлиять на масштабы и распространение различных болезней. Именно поэтому человечеству необходимо уже сейчас решать проблему глобального потепления.

