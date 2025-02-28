Изменились правила отсрочки от мобилизации: кого это касается и какие документы подавать

В пятницу, 28 февраля, в Кабинете Министров изменили правила отсрочки от мобилизации. В частности, право на отсрочку от призыва на военную службу теперь имеют лица, которые были официально признаны лишенными своей свободы в связи с вооруженной агрессией РФ против Украины.

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Об этом сообщил представитель в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале. Он отметил, для того, чтобы подтвердить это право, гражданину необходимо предъявить выписку из Единого реестра лиц, которые были незаконно заключены в результате войны.

"Предусмотрено, что документом, подтверждающим право на отсрочку вышеупомянутой категории лиц, является выписка из Единого реестра лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины", – говорится в сообщении.

Следует отметить, что согласно закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (ст. 23) право на отсрочку также имеют:

военнообязанные, временно непригодные к службе по заключению военно-врачебной комиссии;

лица с инвалидностью любой группы;

военнообязанные лица, которые ухаживают за родственниками с инвалидностью I или II группы, если других опекунов нет и отсутствуют родственники, которые могли бы ухаживать и содержать это лицо;

родители трех и более детей до 18 лет, не имеющих задолженности по алиментам;

близкие родственники погибших или пропавших без вести во время АТО, военного положения или считают пропавшими без вести;

студенты дневной или дуальной формы обучения, получающие образование высшего уровня уже имеющееся;

педагоги и научные работники с научной степенью, работающие не менее чем на ¾ ставки в учебном заведении;

военнообязанные, забронированные критически важными предприятиями и госорганам.

Напомним, ходят слухи, что отсрочку от мобилизации нужно возобновлять каждый раз, когда мобилизацию продолжают на 90 дней, однако это не так. Соответствующие требования относятся только к определенным категориям военнообязанных граждан.

Как сообщал OBOZ.UA, продолжительность отсрочки от мобилизации зависит от конкретных причин ее предоставления. К примеру, отсрочка отменяется, когда одному из трех детей военнообязанного исполняется 18 лет.

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