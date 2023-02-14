Издательство 'Ранок' призывает украинцев приобщиться ко Дню книгодарения

14 февраля ежегодно весь мир отмечает не только День всех влюбленных, но и Международный день книгодарения (Book Giving Day) – день осознания важности книг в нашей жизни.

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Книги существуют столетиями, они являлись источником знаний, развлечений и вдохновения для многих поколений. Книги дают возможность уйти от реальности, учат новому и налаживают связь с миром.

Книжный праздник отмечается с 2012 года в более чем 30 странах мира. Главная идея праздника — вдохновлять людей во всем мире дарить хорошие книги и показывать, что книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности даже в век технологий. Книга приобрела актуальность во время полномасштабного вторжения, стала средством психологической реабилитации и способом пережить травматические события.

Дарите любовь – дарите книги! Книга – это любовь!

Дарение книг – прекрасная традиция, которую важно возродить и развивать. День книгодарения привлекает к чтению и нечитающую аудиторию, включая детей и подростков. Акции, посвященные этой дате, оказывают огромную поддержку всей книжной отрасли, которая сегодня испытывает множество вызовов. Кроме того, программы дарения книг имеют важное социальное значение. Люди делятся своими любимыми книгами с друзьями, компании передают тиражи новых изданий в школьные, городские и региональные библиотеки. Книги становятся ценностью и приобретают значимость, поднимают образовательный, интеллектуальный уровень юных и взрослых украинцев. Издательство "Утро" напоминает в этот день, что выразить любовь к кому-то так просто – нужно подарить ему хорошую книгу, которая расскажет о ваших чувствах и подарит настоящую радость.

Международный день книгодарения вносит вклад в поддержку интереса к чтению среди взрослых и детей. И отмечая этот праздник, украинские издательства надеются обратить внимание на важную роль литературы во всех аспектах жизни современного украинца. При этом, согласно исследованию Книжной палаты Украины, проведенному в конце 2022 года, количество изданных книг по тиражам снизилось на 65%, а по названиям – на 50,5%. Однако, как отмечают эксперты, вернуться к чтению можно всегда.

В последние годы этот день становится популярным, поскольку книжные магазины, издательства, библиотеки и другие организации проводят акции, направленные на популяризацию этого дня. Они включают скидки на книги, чтение с авторами, встречи с книжными клубами и т.д.

Если вы сейчас размышляете, какой подарок выбрать для близкого человека, мы советуем сделать этот выбор в пользу книги.

Как оказать информационную поддержку:

Разместить статью о Всемирном дне книгодарения на вашем сайте и в социальных сетях Распространить информацию о всеукраинском флешмобе на вашем сайте и в социальных сетях https://www.facebook.com/ranok.ua/photos/a.291194047719101/2214004845438002/ Присоединиться к флешмобу и передать эстафету друзьям и знакомым. Разместить ролик ко Дню книгодарения

Принять участие во флешмобе очень просто:

Сфотографируйтесь с любой книгой издательства "Утро" (или сфотографируйте книгу отдельно). Разместите фотографии на своей странице в социальных сетях. Поделитесь в сообщении любимой цитатой из сфотографированной книги. Отметьте издательство "Утро". Обязательно добавьте гештеги:

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Приглашайте друзей, близких и знакомых приобщиться к инициативе. Среди участников и участниц флешмоба мы разыгрываем годовой запас книг. Результаты объявят 15 февраля. Участвуйте и популяризируйте чтение.