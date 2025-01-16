Избегайте сплетен: астролог дала прогноз на 16 января

В четверг, 16 января, длится 17-й лунный день, а вечером начнется 18-й. Луна находится во Льве, а Солнце – в Козероге.

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Чего ждать от этого дня, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она напомнила, что четверг является днем знаний, поэтому важно посвятить его расширению своего кругозора.

"Я бы советовала вам посвятить этот день знаниям. Посвятите его чтению новых книг, можно посмотреть интересный фильм, вы можете встретиться с друзьями, обменяться знаниями. Вы можете начать обучение новое, пойти на мастер-класс. Попробуйте в своей жизни что-нибудь новенькое, что вы не пробовали. Четверг – это как раз день для этого", – объяснила она.

А вот чего, по мнению астролога, сегодня стоит избегать, так это сплетен, пустых разговоров и громких вечеринок. "Это день для того, чтобы познавать себя и познавать внешний мир", – сказала Исита Гая.

Что касается полезных практик, астролог посоветовала медитацию на восходе и на закате. "Вот эта энергия восхода и заката, она невероятно ценна. И когда вы делаете практику именно в этот период, вы получаете эту золотую энергию", – пояснила она.

Также Исита Гая посоветовала в этот четверг ставить свой кошелек или деньги на зарядку. В идеале – на восходе соня. "И когда оно будет подниматься, ваш кошелек будет наполняться и увеличиваться", - пообещала астролог.

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