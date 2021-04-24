Из Украины хотели бы выехать четверть опрошенных граждан. Инфографика

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Общество
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Из Украины хотели бы выехать четверть опрошенных граждан. Инфографика

Из Украины хотели бы выехать четверть совершеннолетних граждан – 23%, а среди подростков этот показатель еще выше – 35%.

Такие данные репрезентативного опроса социологической компании Liberty Report были обнародованы в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 23 апреля (чтобы посмотреть инфографику и видео, доскролльте страницу до конца).

Респондентам задавали вопрос: "Вы хотите выехать из Украины на постоянное место жительства в другую страну?".

  • Положительно ответили 23%

  • Отрицательно – 77%

Сколько совершеннолетних украинцев хотят выехать из страны.

По регионам ситуация выглядит таким образом:

  • юг – 24% да и 76% нет,

  • запад – 21% да и 79% нет,

  • центр – 23% да и 77% нет,

  • восток – 23% да и 77% нет.

Данные по регионам.

По возрастам ответы распределись так:

  • 18-29 лет – 30% да и 70% нет,

  • 30-44 года – 29% да и 71% нет,

  • 45-59 лет – 28% да и 72% нет,

  • 60 лет и старше – 8% да и 92% нет.

Данные по возрастным группам.

По результатам опроса подростков возрастом от 14 до 17 лет, 35% хотят выехать из Украины, а 65% – нет.

Сколько подростков хотят выехать из Украины.

Данные по регионам:

  • юг – 41% да и 59% нет,

  • запад – 20% да и 80% нет,

  • центр – 32% да и 68% нет,

  • восток – 50% да и 50% нет.

Данные по регионам.

В опросе среди совершеннолетних принимали участие 1500 человек, максимальная погрешность не превышает 2,58%.

Также были опрошены 200 подростков, а погрешность не превышает 6,9%.

Ранее OBOZREVATEL публиковал данные Службы статистики Евросоюза, согласно которым в 2019 году Украину покинули 5,9 млн граждан.

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