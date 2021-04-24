Из Украины хотели бы выехать четверть опрошенных граждан. Инфографика

Из Украины хотели бы выехать четверть совершеннолетних граждан – 23%, а среди подростков этот показатель еще выше – 35%.

Такие данные репрезентативного опроса социологической компании Liberty Report были обнародованы в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 23 апреля (чтобы посмотреть инфографику и видео, доскролльте страницу до конца).

Респондентам задавали вопрос: "Вы хотите выехать из Украины на постоянное место жительства в другую страну?".

Положительно ответили 23%

Отрицательно – 77%

По регионам ситуация выглядит таким образом:

юг – 24% да и 76% нет,

запад – 21% да и 79% нет,

центр – 23% да и 77% нет,

восток – 23% да и 77% нет.

По возрастам ответы распределись так:

18-29 лет – 30% да и 70% нет,

30-44 года – 29% да и 71% нет,

45-59 лет – 28% да и 72% нет,

60 лет и старше – 8% да и 92% нет.

По результатам опроса подростков возрастом от 14 до 17 лет, 35% хотят выехать из Украины, а 65% – нет.

Данные по регионам:

юг – 41% да и 59% нет,

запад – 20% да и 80% нет,

центр – 32% да и 68% нет,

восток – 50% да и 50% нет.

В опросе среди совершеннолетних принимали участие 1500 человек, максимальная погрешность не превышает 2,58%.

Также были опрошены 200 подростков, а погрешность не превышает 6,9%.

Ранее OBOZREVATEL публиковал данные Службы статистики Евросоюза, согласно которым в 2019 году Украину покинули 5,9 млн граждан.