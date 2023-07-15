Из Сум в Киев отправился первый эвакуационный поезд: как будет курсировать и какую помощь могут получить переселенцы

Жители Сумщины получили возможность бесплатной эвакуации. В субботу, 15 июля, в первый рейс отправился эвакуационный поезд Сумы – Киев.

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Он будет ежедневно отправляться из Сум в 06:47 и прибывать в Киев в 11:41, сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. На вокзале "Укрпочта" выплачивает по прибытию 3 тыс. грн. для детей и лиц с инвалидностью, 2 тыс. грн – для всех других лиц.

Всех желающих Киевская ОВА будет размещать в модульном городке Вышгородского района.

"Эвакуация введена в результате работы Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения. Благодарим Сумской и Киевской ОВА, а также "Укрзалізниці" за помощь в организации эвакуации гражданского населения", – говорится в сообщении Минреинтеграции.

По вопросам эвакуации следует обращаться на горячую линию Сумской ОВА (0542)-77-99-55 или на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции: 15-48. Также можно отправить сообщение через WhatsApp, Telegram или Viber по номеру (096) 078-84-33.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 15 июля оккупанты ударили по приграничной территории Сумщины. Вследствие атаки погиб 60-летний мужчина.

– 3 июля военные РФ пытались прорваться через границу на Сумщине. Они открыли огонь по гражданским в Поповке, убив двух человек и ранив еще одного.

– В Госпогранслужбе рассказали, что в июне РФ в три раза интенсивнее обстреливала приграничные территории севера Украины. Больше всего пострадали Сумщина и Харьковщина.

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