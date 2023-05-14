Из поселка под Бахмутом эвакуировали последнего ребенка: спецоперацию проводили ночью

Из поселка Хромово под Бахмутом эвакуировали последнего ребенка. Полицейские экипажи "Белый ангел" совместно с военными вывезли из-под огня 9-летнего Матвея, его родителей и еще шестерых взрослых.

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Как сообщили в полиции Донецкой области 12 мая, правоохранители и ВСУ спланировали спецоперацию, которая проходила ночью. На спецтранспорте забирали людей из подвалов и увозили в безопасное место (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Всего удалось эвакуировать девять человек.

В Хромовом оставалась единственная семья с ребенком. Из-за плотных вражеских обстрелов и близости фронта долгое время добраться до людей было невозможно.

Сейчас все спасенные находятся в безопасном месте. Они рассказали, что их дома разрушены, коммуникации в поселке отсутствуют.

Дом Матвея оккупанты также уничтожили – он с родителями жил в подвале. В редкие моменты затишья выходил во двор, чтобы подышать свежим воздухом.

"Дом вообще разрушен, крыши нет в доме нашем. Второй дом еле держится. Даже подвал иногда сыпался, когда рядом летало", – рассказал мальчик.

Вместе с семьей эвакуировались их питомцы: кошка Сонька с тремя котятами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генштаба ВСУ, в течение суток враг безуспешно атаковал под Бахмутом в направлении населенных пунктов Григоровка, Богдановка, Хромово, Бахмут и Белая Гора. Оккупанты пытаются закрыть нехватку живой силы новой партией заключенных.

– В ISW отметили, что ВСУ продолжают контратаковать в районе Бахмута и продвинулись более чем на 16 км за три дня.

– Накануне вечером заместитель министра обороны Анна Маляр информировала, что ВСУ продвигаются по двум направлениям под Бахмутом.