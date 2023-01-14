Из-под Соледара удалось вывезти гражданских, в самом городе идут бои: в ОВА рассказали об эвакуации

В пятницу, 13 января, удалось вывезти часть гражданского населения из населенного пункта вблизи Соледара на Донетчине. Люди были эвакуированы из села Парасковиевка.

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Об этом рассказала спикер Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко, передает "Суспільне". Гражданских оттуда вывезли волонтеры.

Вблизи Парасковиевки также непрерывно идут боевые действия, около десяти человек удалось перевезти в более безопасное место.

Из самого Соледара эвакуировать гражданских пока нет возможности, ведь столкновения украинских воинов с оккупантами происходят в самом городе. В то же время из Бахмута еще можно вывезти мирных жителей.

"Тяжелая ситуация в Бахмуте и Соледаре. Бахмут в течение нескольких месяцев тщетно пытаются захватить оккупанты, поэтому уничтожают его до основания. Но из Бахмута еще есть возможность эвакуировать гражданское население. Призывы к эвакуации звучат постоянно и абсолютное большинство людей оттуда вывезли. Но вот из Соледара вывезти людей невозможно, поскольку боевые действия ведутся самом Соледаре", – говорит Игнатченко.

Она еще раз призвала людей из прифронтовых зон уехать хотя бы в тыловые города Донецкой области: Краматорск, Доброполье, Покровск и другие населенные пункты, более отдаленные от линии столкновения.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

– В Соледаре Донецкой области, который буквально стерли с лица земли и пытаются захватить войска РФ, остаются 523 мирных жителя. В основном это люди старше 50 лет.

– В Бахмуте тоже по-прежнему остаются мирные жители. Более того, не хотят выезжать в безопасное место даже семьи с маленькими детьми. Одна из них с младенцем живет в подъезде и отказывается от эвакуации.

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