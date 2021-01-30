Из плена пиратов освободили шесть украинских моряков: Зеленский показал фото

В субботу, 30 января, из плена пиратов освободили шесть украинских моряков – членов экипажа судна Stevia, которых полтора месяца удерживали в Нигерии.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на странице в Instagram. Он также показал фото спасенных людей.

"Наши граждане в безопасности, ждем их скорейшее возвращение на родину!" – написал глава страны.

Зеленский поблагодарил дипломатов и всех, кто помог освободить моряков из плена.

Напомним, пираты напали на сухогруз Stevia и похитили восемь моряков (шесть украинцев и двух граждан Албании) 16 декабря в Гвинейском заливе у берегов Нигерии. Злоумышленники с оружием проникли на борт.

Среди украинцев были: капитан, старший помощник, 2-й помощник капитана, старший механик, электромеханик и вайпер.

Известно, что владельцами судна Stevia с мая 2020 года являются албанцы. Сухогруз построили в 1982 году, он ходит под флагом Камеруна.

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