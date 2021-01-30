Из плена пиратов освободили шесть украинских моряков: Зеленский показал фото
В субботу, 30 января, из плена пиратов освободили шесть украинских моряков – членов экипажа судна Stevia, которых полтора месяца удерживали в Нигерии.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на странице в Instagram. Он также показал фото спасенных людей.
"Наши граждане в безопасности, ждем их скорейшее возвращение на родину!" – написал глава страны.
Зеленский поблагодарил дипломатов и всех, кто помог освободить моряков из плена.
Напомним, пираты напали на сухогруз Stevia и похитили восемь моряков (шесть украинцев и двух граждан Албании) 16 декабря в Гвинейском заливе у берегов Нигерии. Злоумышленники с оружием проникли на борт.
Среди украинцев были: капитан, старший помощник, 2-й помощник капитана, старший механик, электромеханик и вайпер.
Известно, что владельцами судна Stevia с мая 2020 года являются албанцы. Сухогруз построили в 1982 году, он ходит под флагом Камеруна.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украину в сентябре 2020 года вернулись шесть украинских граждан, которых на судне Curacao Trader захватили в плен пираты.
Процесс освобождения украинцев координировал лично президент Зеленский.
В начале января-2021 стало известно, что в Украину вернутся четверо моряков, которых удерживали в тюрьме в Ливии: Евгений Морарь, Владимир Тостоган, Олег Войнеровский и Павел Чайка.