'Обещают ключи от рая'. Девушек из Крыма вывозят в Сирию и отдают террористам: как вербуют жертв

Недавно в Украину из сирийского лагеря Аль-Хол вернули двух украинок и семерых их детей, они были эвакуированы с помощью наших спецслужб. Но там остаются еще более 30 украинских женщин и детей, которые в свое время покинули страну вслед за своими мужьями, воевавшими или работающими на стороне "Исламского государства".

Как происходит вербовка украинцев – читайте в материале OBOZREVATEL.

Одна из вернувшихся в Украину – Алиме Аббасова. Ее муж Нариман Аббасов сейчас находится в тюрьме в Сирии: его обвиняют в том, что он воевал на стороне ИГИЛ. Правда, сам мужчина в этом не признается – утверждает, что просто помогал мусульманам.

Сама Алиме в репортаже ТСН из сирийского лагеря признавалась, что поехала в Сирию вслед за мужем, потому что любила его. Правда, жалеет теперь об этом.

Вторая женщина родом из Крыма. Она не называет своего имени, поскольку хочет вернуться к нормальной жизни и больше не вспоминать того, что было с ней.

Среди украинок, которые сейчас находятся в лагере в Сирии, больше всего как раз крымчанок, точнее – крымских татарок. Именно на полуострове много лет активно действуют представители различных религиозных организаций, которые, прикрываясь исламом, вербуют женщин и девушек и увозят строить "великое государство".

После боев, в которых террористов ИГИЛ разбили, большинство людей либо тоже погибали, либо же оказывались в ужасных условиях в таких лагерях, как Аль-Хол.

Как рассказал нам один их жителей Крыма, который изучал ситуацию с вербовкой крымских татар, подобные организации существовали на полуострове уже много лет. В конце 90-х на полуостров хлынули эмиссары. По его словам, до 2014 года на полуострове было зарегистрировано около 48 подобных организаций.

Он вспоминает историю, как в 2016 году в Крыму пропала 16-летняя девушка Э. Р. Тогда поднялся шум и в ее исчезновении обвиняли российских силовиков. Потом шум утих и выяснилось, что девушка жива. На самом деле ее пытались вывезти в Сирию. Ее отец оказался ваххабитом, а мать после развода с ним вышла замуж за россиянина. Тот принял ислам и уехал воевать в Сирию, но вскоре там погиб.

Девушка жила с отцом, в его доме появлялись какие-то люди, которые говорили о религии и раздавали религиозную литературу. Вскоре девушка исчезла. Ее отыскали в Краснодаре, она уже направлялась на Кавказ с неизвестными мужчинами. Но ей удалось вернуться домой.

Выяснилось, что во время религиозных бесед ее обрабатывали мужчины и женщины, давали литературу и рассказывали о халифате, мол, там будут все счастливы. Но для этого нужно выйти замуж за "воина Аллаха" и поехать с ним в Сирию.

В итоге эта девушка вышла замуж за представителя какой-то религиозной организации и ходит в никабе (женский головной убор, который полностью закрывает лицо, кроме глаз).

Так с полуострова исчезли несколько девочек и девушек в возрасте 15-20 лет. Где они и что с ними сейчас, никто не знает.

"Уехали воевать в Сирию и юноши. Их семьи не знают, живы ли они и есть ли где-то их могилы. Тут до сих пор много подобных организаций, для которых не существует таких понятий как родина, семья, традиции, обычаи, родной язык, культура, они против любой национальной идентификации.

Некоторые из них действуют через соцсети. Они собирают под свои знамена неокрепшие умы, молодежь, слабых духом людей. Обещают им ключи от рая, втемяшивают в голову, что тюрьма – это испытание от Аллаха, за это они попадут в рай. Они строят халифат, отреклись от своих родителей и только и мечтают воевать с неверными", – рассказывает человек, пожелавший остаться анонимным.

По словам нашего собеседника, подобные организации щедро финансируются из-за рубежа.

Под их влияние попали не только крымские татары, там много девушек и юношей славянского происхождения. Привлечение новых членов в организацию тут поощряется, считается, что за это тебе в Халифате дадут должность.

"Они очень аккуратно втираются в доверие. Проникают в женские организации, чтобы проводить свою работу. Их послушать, так тебя там ждет сказка. Любят выбирать бедных, сирот. Все начинается с благотворительности: тебе приносят продукты, помогают вещами, со строительством. Потом приглашают на мероприятия, где тебя подхватывают уже другие члены организации.

В Крыму много абсолютно светских семей. Но их дочерей таким образом обработали и увезли. Дочь одного чиновника попав туда, пыталась сбежать. Так на границе у нее отобрали маленького ребенка. И уже лет 18 она не знает, где он и что с ним. А сиротам, малоимущим, необразованным девушкам и бежать-то некуда", – говорит анонимный собеседник.

В лагере Аль-Хол среди представительниц Украины довольно много девушек из Крыма, которые даже толком не знают ни украинского, ни русского языка, не умеют писать и читать. Именно такие девушки легко попадали в сети ИГИЛовцев.

Но не только в Крыму действуют подобные вербовщики. На материковой Украине подобных историй тоже хватает. Очень часто вербовщики выбирают в жертвы девушек, которые встречаются или выходят замуж за мусульманина, представителя арабской страны.

В Харькове была история, когда 18-летняя украинка стала встречаться с таким студентом, вышла за него замуж, родила ребенка. Однако жизнь не складывалась, он жестоко ее бил, не выпускал из дома.

Однажды во дворе, гуляя с маленьким ребенком, девушка познакомилась с молодой женщиной. Та рассказала, что тоже замужем за мусульманином и у них все хорошо, она свято чтит традиции мужа. Незаметно женщина начала учить украинку как нужно себя вести: быть скромной, не садиться за стол с мужчинами, быть покладистой.

"Мы и оглянуться не успели, как наша дочь стала носить мусульманскую одежду. Правда, в семье у них все наладилось, они переехали в арендованную хорошую квартиру. Однажды муж дочери обмолвился, что их хотят увезти в Сирию. Но мы так и не поняли, что значит увезти. А дочь сказала, что в ближайшее время они отправятся в Турцию в путешествие. Как только мы стали бить тревогу, они уже исчезли. Дочь позвонила из аэропорта и только успела сказать, что они улетают в Турцию. После этого связь с ними оборвалась", – вспоминает мать пропавшей девушки.

Несмотря на все их обращения в СБУ, полицию Турции, дочь с зятем оказались в Сирии. Туда их перевезли на автобусе с десятками других таких же обманутых и одурманенных мечтой о "великом государстве".

"Она крайне редко выходила на связь, звонила с чужих номеров и очень просила, чтобы я никогда на них не перезванивала. Выяснилось, что живут они в каком-то общем доме, где все женщины работают: готовят, убирают, воспитывают детей. А вскоре ее муж погиб. И начался ад. Она оказалась без средств к существованию, ее вновь выдали замуж за боевика, потому что одной там жить нельзя. Она родила второго ребенка. Но и второй муж погиб. А потом начались бомбежки. И она пропала. Уже много месяцев мы не слышали о ней ничего", – плачет мама девушки.

Чуть позже мать пропавшей украинки выяснила, что вербовщиками ее дочери оказались россиянин и жительница оккупированной Донецкой области. "Вербовщица чувствует себя прекрасно, судя по фото – отдыхает на пляжах за границей. А я оплакиваю свою дочь и внуков", – говорит женщина.

Таких историй, к сожалению, очень много. Подобные организации не прекратили свою деятельность на территории Украины. И продолжают втягивать в свои сети все новые и новые жертвы.