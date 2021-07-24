Из Харьковского горсовета выселили попугая Кернеса. Видео

Попугая породы ара Джонни покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса переселили в городской зоопарк. Раньше он жил в городском совете.

Птицу поселили в зимний вольер, где живут еще несколько птиц той же породы. Об этом сообщили на сайте Kharkiv Zoo (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Сотрудники зоопарка пообещали переселить птиц в авиарий на время лета. Его площадь составляет более тысячи квадратных метров. Там попугаи смогут летать и гнездиться на необходимой высоте.

Отмечается, что в природе птицы живут в субтропических и тропических лесах и саваннах. Чтобы максимально приблизить их к природным условиям, вольеры оснащены специальными приборами для поддержки микроклимата.

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Напомним, что мэр Харькова Геннадий Кернес скончался 17 декабря 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. В последние дни жизни Кернеса его состояние резко ухудшилось, но врачи надеялись на чудо.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в калифорнийском зоопарке, в Фаунтин-Вэлли (США) вывели радужного питона с необычным окрасом. Его фото стало вирусным в социальных сетях из-за своей красивой чешуи, которая сияет, как радуга.