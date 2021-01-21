Из горящего дома престарелых в Харькове людей выносили и клали прямо на снег: рассказ очевидцев. Фото и видео

В здании дома престарелых, который сгорел в Харькове 21 января, было много парализованных. Во время пожара постояльцев выносили и клали прямо на снег.

Об этом рассказали очевидцы. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Веха". Также появились новые кадры с места происшествия (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

"Мы в чем были выскочили с дочерью. Муж тоже выскочил. Прибежали сюда, больных уже выносили и горел второй этаж. Мы кинулись помогать… сколько смогли, столько вынесли", – отметила одна из очевидцев трагедии.

Женщина добавила, что это не единственный такой дом престарелых в их районе.

Другие очевидцы добавили, что выносить людей из горящего здания стали уже после того, как вовсю горел второй этаж, передает "Телеграф".

(Видео – Telegram "Телеграф")

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове 21 января загорелся двухэтажный жилой дом, переоборудованный под дом престарелых. В результате пожара погибли 15 человек и 5 пострадали.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Как выяснилось, дом престарелых был нелегальным, а в здании также располагался реабилитационный центр для людей с наркотической зависимостью.