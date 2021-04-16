IViche запустило голосование относительно ареста счетов украинцев за долги
На независимом портале iViche начался блиц-опрос относительно ареста счетов должников, в частности, за коммунальные услуги.
Принять участие в голосовании можно с помощью своего Google-аккаунта или после прохождения несложной регистрации на портале iViche.
Опрос называется "Поддерживаете ли вы решение Минюста автоматического ареста счетов любых должников, в частности, за коммунальные услуги?".
Напомним, Министерство юстиции выдало приказ № 1061/5, согласно которому арестовать счета граждан смогут из-за долгов по уплате "коммуналки", тела кредита или процентов, алиментов или неуплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Это будет происходить путем информационного взаимодействия государственных и частных исполнителей с банками. Деньги спишут и перечислят на счета органа госисполнительной службы или частного исполнителя. Далее они попадут к взыскателям.
Подробнее о том, что ждет должников – в материале OBOZREVATEL.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине поставщики коммунальных услуг через суды взыскивают с должников не только "тело" долга, но и увеличивают задолженность на размер инфляции и заставляют оплатить сопутствующие расходы;
в 2020 году было открыто 342,2 тысячи производств относительно украинцев, которые не заплатили за коммунальные услуги – это на 50% больше, чем в 2019 году.