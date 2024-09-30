Итого к победе! Военные попросили о помощи со сбором на авто, которое поможет уничтожать врага

Военнослужащие 27-й реактивной артиллерийской бригады имени кошевого атамана Петра Калнышевского объявили сбор на авто, которое поможет им в эффективной борьбе против врага.

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О сборе средств написала семья одного из защитников Руслана Давида в Facebook.

"Уважаемые друзья и близкие, нашему Руслану Давиду и его собратьям, крайне нужен автомобиль, желательно в ближайшее время. Так что ребята организовали сбор. Очень просим приобщиться, если есть возможность, конечно. Все мы понимаем, что сейчас очень тяжелое время и помочь Вы можете не только финансово, но и распространением этой информации", – говорится в сообщении.

В настоящее время военные этой бригады выполняют боевые задания в самых горячих точках фронта с захватчиком.

Реквизиты для помощи нашим защитникам:

Privatbank: 4731219124723754

PayPal: [email protected].

Как сообщал OBOZ.UA, ранее был объявлен сбор на пикапы и джипы для воинов ВСУ и Нацгвардии.