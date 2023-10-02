Итальянцы не отдают украинских сирот с Закарпатья: их пугают войной и бомбами

В Италии разгорается скандал из-за украинских детей-сирот. Некоторые итальянские семьи, которые в начале полномасштабного вторжения приняли на время у себя детей, отказываются возвращать их на родину. Итальянские СМИ пишут, что детей хотят вернуть "под бомбы", что о них в нашей стране не заботятся, плохо лечат.

Чтобы вернуть детей назад, приходится идти в суды, но и итальянцы отвечают тем же: они пишут заявления в прокуратуру и полицию, открывают дела против украинских представителей детей.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Италия не признает украинских опекунов

Юлия Динниченко, глава ассоциации "Нові межі", по образованию юрист-международник. Ее организация официально работает в Италии с 2008 года, они занимаются приемом украинских детей и их оздоровлением.

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С началом полномасштабного вторжения России в Украину через эту ассоциацию в Италию прибыли 36 детей из Чинадиевского детского дома. Дело в том, что сам детский дом приютил у себя детей с оккупированных территорий. И чтобы освободить место, часть детей поехали в Италию на оздоровление.

Однако странности в этой стране начались практически сразу. Почему-то итальянские суды не признавали украинских законных представителей сирот и детей, лишенных родительской опеки. Ни опекунов, ни директоров детских домов, ни приемных родителей. И не только их, были случаи, когда итальянские власти не признавали родных бабушек, которые сопровождали внуков в эту страну.

Итальянские суды тут же назначали детям своих местных опекунов. А те уже действовали так, как считали нужным.

"У нас все необходимые документы на детей были на руках, они состояли на консульском учете. Я сама юрист, перед тем как везти детей, я просмотрела все законы, в том числе и Гаагскую конвенцию, в которой говорится, что во время военных действий автоматично признаются опекунами те, кто приехал с детьми с их родины. Но в Италии решили по-другому", – рассказывает Юлия.

По словам Юлии, были случаи, когда у директоров детских домов забирали детей в некие учреждения, а их самих туда и близко не подпускали.

Борьба за близнецов

Сейчас в итальянских СМИ тиражируется история о двух украинских девочках-близняшках с Закарпатья из Чинадиевского детского дома.

По словам Юлии, их передали в итальянскую семью, которая о них заботилась и которую она знала. Однако через два месяца, без всякого предупреждения, девочек местные службы передали в абсолютно другую семью. Причин никто не объяснил.

В последний раз девочек Динниченко видела в момент их переезда. После ей не дали ни номера телефона новой семьи, ни адреса. Она могла лишь звонить в соцслужбу, где ей отвечали, что с детьми все хорошо.

Юлия три часа просидела у итальянского социального работника, рассказывая, какие патологии есть у этих детей. Одна из девочек имела менингитный гидроэнцефалит и была прооперирована на третий день после рождения. У ее сестры микроэнцефалит. Обеим необходим медицинский уход, что в Украине их осматривали каждые полгода. Но в связи со сменой климата, питания она просила делать это хотя бы каждые три месяца.

Директор детского дома Светлана Софилканич подтверждает, что девочкам оказывалась вся необходимая медицинская помощь.

А через год жизни в итальянской семье вдруг одна из сестер была прооперирована в больнице в Генуе.

Когда Юлия выиграла Верховный суд и была все-таки признана опекуном всех украинских детей, которых она привезла в эту страну, ее вызвала судья, которая занималась делом девочек. И спросила: почему вы хотите забрать их? Они прооперированы, лечатся, им нужен контроль.

"На что я попросила предоставить мне пакет документов и номер телефона хирурга. И если это действительно так, то никто детей увозить не будет, мы проведем переговоры с украинскими компетентными органами, конечно, они будут долечиваться. Я показала ей медицинскую выписку, в каком состоянии дети приехали, какое лечение они проходили, какие у них были диагнозы. Ничего нового тут им не сделали", – говорит украинский опекун.

После этого судья провела свое расследование и выдала решение суда – детей необходимо вернуть.

Итальянская семья детей не отдает

С этим не смирилась итальянская семья. Их адвокат при поддержке итальянской прессы теперь рассказывают жителям этой страны о том, что если близнецы вернутся в Украину, то их ждет ужасное будущее.

По их словам, дети с Закарпатья приехали очень напуганные, боялись даже шума пылесоса. Семья заявляет, что решение о возвращении детей на родину абсурдно, мало ли где они могут оказаться.

А адвокат добавляет, что у детей нет будущего в Украине, учитывая конфликтную ситуацию (именно так они называют войну в Украине), невозможно найти семьи, которые могут их растить. "И как только они прибудут в детский дом на Закарпатье, для них наступит конец", – уверен адвокат.

Несмотря на решение итальянского суда, который признал права украинского опекуна, итальянская семья детей не отдает. Более того, они написали заявление в прокуратуру, в полицию.

Таким образом, пока идут разбирательства, дети остаются в Италии.

Итальянка хочет вернуть украинскую девочку

Еще одна итальянка Мария Кавалларо, у которой жила воспитанница этого же детского дома Анна, также пишет обращения к итальянским властям через СМИ и соцсети, требуя, чтобы ей вернули украинскую девочку.

"У меня обманом забрали Анну. Она сейчас находится в Украине без своего согласия, плачет каждый день. Анне нужно вернуться в Италию, помогите мне", – сообщает Мария.

"Я убита горем, Анна в больнице, директор сказала мне, что это плановый осмотр, но я не получала от нее вестей уже неделю и беспокоюсь, что у Анны случился срыв, маленькая девочка не может прийти в себя из-за обрушившейся на нее жестокости", – уверяет Мария.

Анна действительно жила в этой семье. Но вернулась в свой детский дом на Закарпатье. У девочки проблемы с глазами, поэтому сейчас она действительно проходит обследование.

Директор детского дома Светлана Софилканич была даже вынуждена написать Марии письмо. Поскольку женщина постоянно спрашивала у девочки, хочет ли она вернуться, хорошо ли ей в Украине?

"Она особая девочка, мы заботимся о ней. Понимаю, что жить 1,5 года в семье – это опыт семьи, которую, к сожалению, девочка не имела в силу жизненных обстоятельств. Примите благодарность за этот период. Но поймите, что в данное время ни вы, ни я ничего не можем изменить. В вашей стране законы, в моей тоже. Я государственный опекун ребенка и должна заботиться о ней. Но ваше постоянное общение с ребенком вызывает у нее смятение, потому что в семье, конечно, лучше. Она привыкает к новому коллективу девочек, к школе, где у нее есть ассистент, который помогает ей учиться и закончить 9 класс. Мы стараемся, заботимся о девочке. Конечно, она скучает по вам, поэтому помогите ей адаптироваться. У нее все хорошо. Прошу не давить на больное место девочки, спрашивать, хочет ли она в Италию", – написала директор.

Софилканич также добавляет, что в Италии в приемных семьях детей запугивают войной в нашей стране. Рассказывают о том, что Закарпатье бомбят, что там война, а старшим детям и вовсе могут сказать, что вас сразу заберут на войну.

"Сколько раз мы им объясняли, что Закарпатье находится в 1000 км от фронта, тут нет взрывов, тут все спокойно. Но они продолжают использовать этот аргумент. Конечно, дети начинают бояться", – говорит директор.

Разделили братьев и не учат язык

Сейчас в Сицилии находится семеро воспитанников этого детского дома, которых итальянцы не отдают. Среди них есть три брата, которых итальянцы разделили на две семьи. А тут, в Украине, у них остались младший и старший братья, которые ждут их и тоже переживают.

А также 20 воспитанников находятся в регионе Калабрия. Туда уже ездил представитель украинского консульства. Но местные суды украинцам не дают никакого ответа. По слухам, этим детям могут дать статус беженцев, в таком случае Украина уже может и не увидеть своих детей.

К тому же не все дети, находясь в Италии, занимаются в украинской школе и, естественно, не говорят на украинском языке. Фактически у детей размывается их идентичность.

Конечно, никто не сомневается в том, что итальянцы на самом деле переживают за наших детей, привыкли к ним и хотят заботиться о них, дать им самое лучшее.

Но они должны понимать, что закон есть закон. И этот вопрос нужно урегулировать между странами. Во время военного положения усыновление украинских детей запрещено. И никто не имеет права даже из самых лучших побуждений незаконно удерживать детей у себя.