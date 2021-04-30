Италия приобретет еще 10 украинских двигателей для ракеты-носителя Vega: у Авакова рассказали о соглашении

Конструкторское бюро "Южное", ПО "Южный машиностроительный завод им. Макарова" и итальянская компания "AVIO SpA" договорились о дополнительных поставках 10 двигателей украинского производства для ракеты-носителя "Vega" на сумму почти 6 млрд евро.

Об этом во время ІХ заседание Украинско-Итальянского Совета по экономическому, промышленному и финансовому сотрудничеству договорились глава украинской части совета, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и министр иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Луиджи Ди Майо передает пресс-служба МВД.

"Результатом договоренностей сторон стал Меморандум о сотрудничестве в сфере космической деятельности заключенный между Государственным космическим агентством Украины (ГКАУ) и Итальянским космическим агентством", – сказано в сообщении.

В МВД рассказали, что проект VEGA разрабатывался итальянским космическим агентством с начала 1990-х, на замену ракеты-носителя "Скаут" производства США. В 2000 году VEGA вошел в программу ракеты-носителя "Ариан".

Госбюро "Южное" получило право поставлять собственные ракетные двигатели для европейской ракеты-носителя "Вега" в 2004 году. В ноябре 2017 года Европейская ракета-носитель Vega с украинским двигателем успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

18-й успешный запуск ракеты с украинским двигателем состоялся 29 апреля в 04:50 по киевскому времени.

Основной нагрузкой ракеты был космический аппарат Pléiades Neo 3 массой около 750 кг. Его доставку на орбиту заказала компания Airbus Defence and Space.

Ракета-носитель легкого класса Vega имеет украинский двигатель, в частности – блок маршевого двигателя (БМД) РД-843, который используется в составе жидкостной двигательной установки 4-й степени.