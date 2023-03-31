Для тих, хто досі думав, що російсько- українсько війна це "війна Путіна", історія в Тульській області стала навіть не холодним, а льодяним душем.

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Дівчинка 13 років робить малюнок, на якому написано "ні війні". Нічого більше. Вчителька доносить директору, директор у поліцію. Батька, який є єдиним для неї членом родини, арештовують і звинувачують в дискредитації російської армії та засуджують на 2 роки, дівчинку хочуть віддати в прихисток. Батько біжить, але його схопили у Мінську в результаті спільної операції білорусі та РФ.

Ця історія - дзеркало життя сьогоднішньої Росії. Доноси там стали такими ж рутинними, як за Сталіна.

Люди не відчувають, що стають моральними виродками - це їхня нормальність. Вони позбавлені емпатії та співчуття, а для чого вони їм? Репресивна машина працює на повну.

Цю історію, як й інші такі самі, слід розповідати як нашим друзям, так і тим, хто намагається "пропетляти". Вони досі часто кажуть, що не сприймають "колективне покарання" - в юридичному сенсі можливо це і правильно. Але російське населення не просте хворе на жорсткокість та відсутність емпатії - це його звичайний стан. І виключення з цього правила тільки його підтверджують. Люди, які є матеріалом та засобом, з цим згодні, більш того, для них це ОК, вони не уявляють собі іншого життя, а точніше сказати існування. І врешті-решт це ще один доказ, що поки що інших опцій, крім перезавантаження РФ або її стратегічного стримування, у цивілізованого світу немає.