Историки показали фото вымершего от Голодомора села на Харьковщине

В сети опубликовали фотографию с доказательством жутких последствий Голодомора в Украине в 1932-1933 годах.

Она появилась на странице сообщества Hіstory Ukraine в Twitter. В кадре запечатлено опустошенное село на Харьковщине, где совсем не осталось жителей.

"Вымершее от голода село на Харьковщине, 1933 год. Геноцид", – говорится в описании к трагическому фото.

В основе сюжета этого снимке – улица с сельскими домами, которые начинают разрушаться без хозяев. В домах вместо дверей и окон уже видны только черные дыры.

Вымершее от Голодомора село на Харьковщине Twitter Hіstory Ukraine

В комментариях украинцы вспомнили о преступлениях советской власти, чьи действия и стали причиной трагедии, унесшей миллионы жизней. Кроме того, люди провели параллели с современностью – с войной на востоке, которую так же развязал Кремль.

"Только такие трусы, как россияне, на такое способны. Они только против мирных круто воюют. На настоящего врага они не такие отважные воевать идти", "Затем под генделыками собрали ободранных козлов и дома заселили... Родина-мать, бл***", – возмутились пользователи микроблога.

Напомним, ранее в сети обнародовали копию советского документа о "черных досках". На них во время Голодомора заносили украинские села, чьи колхозы якобы не справлялись с установленными нормами.

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