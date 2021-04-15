Історики показали фото вимерлого від Голодомору села на Харківщині

У мережі оприлюднили світлину із доказом моторошних наслідків Голодомору в Україні у 1932-1933 роках.

Вона з'явилася на сторінці спільноти Hіstory Ukraine в Twitter. На кадрі зазнімковане спустошене село на Харківщині, де зовсім не залишилося мешканців.

"Вимерле від голоду село на Харківщині, 1933 рік. Геноцид", – йдеться в описі до трагічного фото.

В основі сюжету цього знімку – вулиця із сільськими хатами, які починають руйнуватися без господарів. В оселях замість дверей та вікон вже видні лише чорні діри.

Вимерле від Голодомору село на Харківщині Twitter Hіstory Ukraine

У коментарях українці згадали про злочини радянської влади, чиї дії й стали причиною трагедії, яка забрала мільйони життів. Крім того, люди провели паралелі із сучасністю – з війною на сході, яку так само розв'язав Кремль.

"Тільки такі боягузи, як росіяни, на таке здатні. Вони лише проти мирних круто воюють. На справжнього ворога вони не такі відважні воювати йти", "Потім попід генделиками позбирали обдертих цапів й хати заселили... Родіна-мать, бл***", – обурилися користувачі мікроблогу.

Нагадаємо, раніше у мережі оприлюднили копію радянського документу про "чорні дошки". На них під час Голодомору заносили українські села, чиї колгоспи нібито не справлялися із встановленими нормами.

Як повідомляв OBOZREVATEL: