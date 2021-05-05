Историки показали архивное фото потомков Шевченко

Историки обнародовали в сети редкий архивный кадр с потомками семьи выдающегося украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченко.

Фотография появилась на странице сообщества History Ukraine в Twitter. На групповом фото изображены трое мужчин и шесть женщин разных возрастов.

"Внуки и правнуки Тараса Шевченко по братьям и сестрам, начало ХХ века", – уточнили в подписи авторы публикации.

Заметим, что женщины на снимке позируют в традиционных украинских нарядах – незамужние одеты в вышиванки, венки и коралловые бусы, а замужние – в жупаны, очипки, однако также имеют на шее по несколько рядов кораллов.

Что касается мужчин, то они одеты в черные свитки, рубашки и брюки. Также отличительной чертой является то, что все они носили бороды.

В комментариях под уникальным фото, которому уже более 100 лет, украинцы подчеркнули, что заметили у людей на фото шевченковские черты. Кроме того, один из пользователей микроблога показал вариацию старинной фотографии в цвете.

"Интересно, кто сейчас его родственники и чем занимаются?", "Есть очень похожие на своего предка", – написали читатели поста.

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