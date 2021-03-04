Историк опубликовал показательные цифры бегства людей из СССР

Украинский историк, журналист Вахтанг Кипиани обнародовал статистику, которая показала, что за несколько лет до распада Советского Союза его покинули сотни тысяч людей.

Цифры автор поста разместил на личной странице в Facebook. Кипиани подчеркнул, что волна массовой эмиграции началась сразу после того, как советская власть позволила выезд граждан за границу.

"Эмиграция из СССР. Как только стало возможно: 1986 – 8 тыс., 1987 – 40 тыс., 1988 – 108 тыс., 1989 – 235 тыс., январь-октябрь 1990 – 336 тыс. (евреи – 120 тыс., немцы – 100 тыс.)", – рассказал историк.

Кроме того, он приобщил к посту страницу из газеты "Эмигрант", которую издавал Всесоюзный комитет "За выезд из СССР". В этом СМИ делились подробными инструкциями по выезду на постоянное место жительства в другие страны и собственным опытом организации этого вопроса.

В комментариях под постом Кипиани украинцы также поделились воспоминаниями о массовом бегстве людей из тоталитарной страны накануне ее распада.

"У нас на Иршавщине (Закарпатье) конец 80-х, начало 90-х евреи целыми семьями массово уезжали, оставляя все", "Бежали от "процветания"?", "От райской жизни, так сказать", "Довольно хорошо помню 84 год. Небольшой (70 тыс.) городок, через пять рукопожатий все знали друг друга, поэтому когда выезжала в Израиль вся семья – сказать, что это было событие, – ничего не сказать. Город "гудел", – отметили пользователи соцсети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кипиани обнародовал архивный документ августа 1977 года с красноречивой статистикой по количеству политзаключенных среди украинцев – на тот момент их было 41,3% от общего количества указанной категории.