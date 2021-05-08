Историк назвал возникновение СССР величайшей геополитической катастрофой 20 века

Для того, чтобы избежать огромных потерь, которые понес Советский Союз во Второй мировой войне, и предотвратить сам факт начала противостояния, СССР не должен был возникать.

Об этом заявил российский историк и публицист Марк Солонин в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман. Запись разговора обнародовали в YouTube в пятницу, 7 мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Не в ругательном смысле слова "возникать", а он не должен был возникнуть", – объяснил историк.

Солонин отметил, что, если бы в России не победили большевики и не началось "ленинско-сталинское безобразие", в Германии не появились бы нацисты, а мир не узнал бы, что такое Вторая мировая. Историк также добавил, что появление таких тоталитарных режимов не случайно и имеет глубокие корни.

"Тем не менее началось это все безумие в России, в Российской империи, на обломках которой был создан Советский Союз. И победа чудовищного по своей жестокости, бесчеловечности и безумию своей организации тоталитарного коммунистического режима была величайшей геополитической катастрофой 20 века. И у их противников появились большие шансы прийти к власти", – заявил Солонин.

Напомним, Солонин сказал, что слова президента России Владимира Путина о том, что СССР смог бы победить во Второй мировой войне и без участия Украины, – это троллинг и провокация, на которую не нужно вестись.

Как сообщал OBOZREVATEL, Солонин заявил, что нацистский диктатор Адольф Гитлер был охвачен своими бредовыми идеями и ему вряд ли удалось сбежать после краха его режима.